Kamerové záznamy halí mlha, ale Slavia má raubíře v hrsti: Najdi si svého chuligána
Kamery mají všude, jde o nejmodernější stadion v zemi. V Edenu se teď v bezpečnostním velínu horečně pátrá po vinících sobotní mely. Zde máte většinu z nich pěkně po kupě!
Převlékli a zamaskovali se pod plachtou, zahaleni do kouře udělali virvál a pak se zase rychle běželi schovat. Stovky výtržníků z Tribuny Sever. Tvrdé jádro. Ultras. Veřejnost volá po jejich ztotožnění a exemplárním potrestání. Podaří se? „Opravdu nemáme úplně dobré záběry z plochy kvůli světlicím a dýmu. Ale jsem si stoprocentně jistý, že máme ostré a perfektní záběry na ty fanoušky, kteří spořádaně zůstali na místech. Ti ostatní se přepočítali. Víme, kdo vstoupil na stadion. Kdo nebyl na svých místech, je viníkem!“ oznámil slávistický šéf Tvrdík.
Jistě, vylučovací metodou není problém zjistit, kdo mezi slušňáky chybí. Sice se asi nepodaří identifikovat úplně všechny agresory, kteří přímo napadli sparťany a vrhali světlice do jejich sektoru, nicméně Blesk nabízí tváře chuligánů ještě před akcí. Poznáte je?