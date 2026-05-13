Šlégrovy švýcarské hodinky: Se zlatem za zlatem
Mančaft v pruhovaných sakách vypadal, že se chystá ulehnout do postele. Čeští hokejisté však odletěli vzhůru na MS do Švýcarska, kde kouč Rulík uzavře svou kariéru u reprezentace. Jen kapitán Roman Červenka (40) trhal partu, protože mu prý přidělený úbor byl těsný. „Žádná výsada kapitána. Jak dělám hodně kliků, tak mi sako bylo malé přes ruce a musejí mi ho rovnat,“ hlásil. To reprezentační šéf Šlégr se blýskl jiným detailem...
Generální manažer nároďáku Jiří Šlégr (54), jenž má pod rukama komunikaci s hráči, ozdobil své zápěstí zlatem. Pozorní fanoušci si jeho nepřehlédnutelných švýcarských hodinek Invicta Reserve zhruba za 10 tisíc korun všimli už během nedělní tiskové konference, kde společně s trenérem oznámil nominaci k MS!
Zlatý kousek ho doprovázel i včera na palubu letadla s kurzem na Bern. Větří snad »Guma«, že to na turnaji cinkne tím nejcennějším kovem? Měl by, neboť po šampionátu má ve funkci skončit. Podle informací Sport.cz ho nahradí další legenda, šéf sportovního úseku Slavie Patrik Eliáš!