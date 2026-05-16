Vlha se drsně o své sestře: Petra víc mluví, než dělá! Rodiče na něj poslali právníky
Dlouho byl součástí jejího týmu, nakonec se ale cesty Borise Vlhy a jeho sestry, která je elitní lyžařkou, rozešly. Teď se navíc začíná jevit, že vztahy mezi oběma sourozenci nejsou ideální. Boris si v nedávném rozhovoru nebral servítky...
Boris Vlha skončil v týmu své sestry v roce 2023. Záhy se vrhl na podnikání a s manželkou Simonou provozuje italské bistro. „Dost jsem se toho rozhodnutí bál. Jestli skončit, neskončit, co bude dál... Něco se tam stalo, a i to pomohlo mému rozhodnutí,“ přiznal bratr slavné lyžařky v rozhovoru pro Sportnet. A dodal, že vztahy mezi oběma sourozenci teď nejsou tak vřelé.
„Není to jako předtím. Ochladlo to. Sleduji její návrat, má to těžké. Už nejsem její zpovědník, jde si svou cestou a já mám jiný názor na její tým,“ připustil Vlha, který skupinu Petřiných spolupracovníků označil za amatérskou.
„Řekl jsem Petře svůj názor. Podle mě se jí zalíbil běžný život a bude mít problém se vrátit do profesionálního sportu,“ míní Vlha. Kvality své sestry ale nezpochybňuje. „Je to velmi dobrá sportovkyně a umí pracovat pod tlakem. To je její neskutečná výhoda, že umí fungovat, když se na ni tlačí. Ano, jí se to nelíbilo, ale tehdy přicházely výsledky. Vždy, když se zatlačilo, výsledky se dostavily,“ odkryl Boris, podle kterého není moc pozitivní, že teď svůj tým vede ona sama.
„Bojí se jí říkat věci. Teď je tam šéfka ona. Jenže nemá zkušenosti. Chce být šéfka, ale nemá na to zkušenosti, protože to celý život nedělala,“ krčí rameny Vlha, podle kterého ani Petřina komunikace směrem k médiím nebyla ideální, což nahrávalo různým spekulacím a dohadům. O tento názor se s ní ovšem podělil, ale kromě poděkování to žádný další výsledek nepřineslo.
Vlha navíc nemá úplně dobré vztahy ani s mámou a tátou. „Hodně lidí o tom nemluví,“ vysvětlil, proč se rozhodl otevřít téma toxických rodičů. „Vím, že spousta lidí s tím má problém a myslí si, že je to normální. Ale není normální, aby vás někdo psychicky ovládal a využíval toho, že je rodič. I když je vám 25 nebo 30 let. Ví, jak na vás, a využívá tu moc. Tím vás ničí,“ vrtí hlavou Boris, na kterého rodiče zkouší jít i přes právníky kvůli vnučce.
„Poslali na mě předžalobní výzvu. Chtějí nárok na Lujzu, mou dceru. Dělají mi peklo. Spouštěčem toho všeho byla máma. Táta neumí komunikovat a za jeho problémy mohou jiní lidé. Pokud o nich napíšete něco špatného, skončili jste,“ povzdychl si Vlha, podle kterého se Petra snaží nestát ani na jedné ze stran. „Ale to nejde. Musíte mít nějaký názor,“ míní Boris.