Advokát rozebírá odpovědnost fanoušků: Má na výtržníky Slavia vůbec páky?
Vběhli jste na trávník? Vyhmátneme vás! vyhrožuje Slavia výtržníkům. Člen klubového představenstva Martin Říha dokonce prohlásil, že řádění fanoušků vyjde sešívané na 50 milionů korun, které bude chtít z viníků vymoci. Je to ale v Česku vůbec možné?
„Nejsilnější nárok je na náhradu přímé škody – tedy například za poškozené vybavení, zničený majetek, mimořádné náklady vyvolané incidentem nebo jiné prokazatelné majetkové dopady,“ míní pro Blesk advokát Jakub Svoboda. Ohledně 10milionové pokuty od disciplinární komise pro Slavii to ovšem bude mnohem zapeklitější.
„Právo nefunguje tak, že se vezme jedna celková částka a jednoduše se vydělí počtem lidí na trávníku. Soud by musel zkoumat, kdo konkrétně co udělal a jak jeho jednání souvisí se škodou,“ vysvětluje Svoboda. Důležité je také připomenout, že klub vyfasoval flastr i za »porušení povinností pořádajícího klubu«.
„Bylo by tedy obtížné tvrdit, že celou částku mají zaplatit konkrétní fanoušci.“ Výrazně problémové bude také identifikování jednotlivých hříšníků. Sešívaní sice mají precizní kamerový systém, narážejí ovšem na zákon o ochraně osobních údajů. Možná tedy zvládnou v souladu s návštěvním řádem určitým osobám sebrat jejich permanentku, trestněprávní následky pro pachatele ale řeší výhradně policie.
I proto klub vyzval fandy, kteří vběhli na hřiště, aby se sami přihlásili na lince 158, což podle Tvrdíka už desítky osob udělaly. „Pokud by některé osoby byly pravomocně uznány vinnými, mohlo by to významně pomoci i v navazujícím civilním sporu,“ uzavírá Svoboda.