VIP lóže prvního zápasu v Edenu bez fanoušků: Vyvrhelové místo politiků
Každý zápas Slavie bývá přehlídkou politické smetánky. Když se daří, je státníků na tribunách habaděj. Teď se po nich slehla zem…
Ne že by nemohli, vždyť regule omezený počet VIP hostů povolují. Vysmátí šéfové Slavie Tykač s Tvrdíkem by je u sklenky vína jistě rádi uvítali.
Takhle z opuštěných sedaček vyčnívali hlavně dva vyvrhelové – Chorý s Douděrou, kteří byli po vyloučení v derby vyřazeni z týmu. Zápas o titul, k němuž během sezony na hřišti výrazně pomohli, si prostě ujít nenechali!
Ihned po skončení duelu proti Jablonci se ozval Douděra za spěchu do útrob stadionu.„I když ti život háže klacky pod nohy, projdi tím s úsměvem. Právě to je skutečná síla,“ stihl sdílet na svém profilu. A z vyvrhelů se nakonec stali slavící pařmeni. Samotný klub se pochlubil párty videem přímo z kabiny. Mezi hráči pokřikujícími slavný chorál „Šampioni, olé“, pivními škopky a dýmem z mistrovských doutníčků křepčili vedle sebe i Tomáš Chorý a David Douděra.