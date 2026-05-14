Další eskapáda exfotbalisty Fenina: Takhle nesmíš do busu! Šofér: »Nedal dohromady smysluplnou větu«
Alkohol je prý metla lidstva, která tentokrát vysmýčila bývalého špičkového fotbalistu Martina Fenina (39) z autobusu.
Bohužel se zdá, že někdejší reprezentant se zkušenostmi z bundesligy i přes pobyt v léčebně a pomoc bývalých parťáků Ujfalušiho či Baroše stále chlastá první ligu.
Fenina web aktu.cz zachytil za bílého dne, kterak na autobusovém nádraží v pražských Holešovicích řešil s bezdomovcem další alkoholovou eskapádu.
Dvojice přivolala strážníky městské policie, protože »Féňovi« spoj frknul před nosem i se zavazadlem, které si už naložil. Mohlo snad jít o krádež?!
„Pana Fenina jsem z přepravy vyloučil já, byl ve stavu, který se úplně neslučoval s přepravními podmínkami, navíc nebyl schopný dát smysluplnou větu, z toho důvodu jsem neúmyslně odjel i s kufrem,“ přihlásil se »řiditel« autobusu Michal S.
Chleba, šunka, vodka
Někdejší útočník, jehož manželství s policistkou Beátou a matkou jeho dcery Mii (4) v létě 2024 ukončil soud během 15 minut, se nedlouho před incidentem fanouškům chlubil ranním nákupem v supermarketu: chleba, šunka na rohlík a levná vodka. „Že jsem podle lidí troska? Nemrzí mě to,“ nechal se před časem slyšet odchovanec Teplic. Holt Fenin je Fenin a Feninem zůstane...