Smutek ve světě fotbalu: Legendární Tatar podlehl vážné nemoci
Rakouský fotbal se halí do smutku. Ve věku pouhých 62 let zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí ALS bývalý fotbalista, trenér a oblíbený televizní expert Alfred Tatar. O jeho čtvrtečním skonu informoval klub First Vienna FC, který čtvrteční ligový zápas odehraje s černými páskami na znamení hlubokého smutku.
Fotbal mu koloval v krvi. Rakouský záložník Alfred Tatar se mu věnoval jako aktivní hráč a několikrát dokonce nakoukl do reprezentace. Když se potom s milovaným sportem rozloučil, věnoval se mu jako komentátor například i pro stanici Sky. Jenže loni musel všeho definitivně nechat a ze zdravotních důvodů odejít. Trápila ho totiž zákeřná nemoc ALS, které 14. května podlehl.
Smutnou zprávu přinesl Alfredův někdejší klub First Vienna FC 1894. „Naše fotbalová rodina truchlí nad úmrtím Alfreda Tatara. Přišli jsme o legendu, velkého fotbalového filozofa a přítele,“ napsali Rakušané v příspěvku na sociálních sítích. Událost je pro ně o to těžší, že s bolavým srdcem budou muset dnes nastoupit proti Schwarz-Weiß Bregenzu.
„Na Alfredovu počest odehraje náš tým dnešní zápas s černou smuteční stuhou a před výkopem společně uctíme jeho památku minutou ticha. Díky za všechno, Fredle. Nikdy na tebe nezapomeneme!“ dodal klub.