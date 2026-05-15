Klíč od Prahy nemají, ten od baru hravě našli: Táhli to až do rána
Po šokujícím závěru derby už slávistům ve středeční noci po demolici Jablonce
zase svítila očka. „Plánuju slavit až do rána. Za mě to byl nejtěžší titul,“ řekl Tomáš
Holeš.
Veselí krásně zdokumentovala Vlčkova paní Lilly. Od nočního rozloučení před stadionem až po ranní vítání doma s tříletou dcerkou Lotty… Na hřišti se fotbaloví mistři po výhře 5:1 plácali jen chvilku, pak to rozjeli v kabině, kouř z doutníků se linul Edenem. A nejen tam! Trenéra Trpišovského dorazilo hráčské komando zlít ionťákem a šampusem na tiskovku až nahoru do nejvyššího patra.
Část z nich pak slavila uvnitř stadionu, na což se operativně vybavili proviantem čerstvě doručenou zásilkou, část vyrazila jen tak v trenkách na tah do centra. Klíč od Prahy sice po událostech v derby zůstal zamčený na magistrátu, ovšem »klíč od Kozičky« fotbalisté i po tom všem spolehlivě našli.
Nejen Chytil před barem koulel očima: Kytičku, pak Kozičku!
Své krásné přítelkyni Miladě koupil před zápasem košatý pugét. Snad proto, aby se na něj ráno nezlobila? Mojmír Chytil (27) totiž táhl sešívané oslavy směr Kozička! Když před vyhlášeným barem s týmovými parťáky vystoupil z taxíku, útočník hned zbystřil: Holky! Jo, tahle párty byla divoká...