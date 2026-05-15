Hráči a realizák torpédují vyhazov průšvihářů Chorého a Douděry z kádru Slavie: Rebelie
České pořekadlo o poddajnosti vrchnosti praví: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej,“ jenže někdy nejde »poddaným« přes pysky. Jako části osazenstva Slavie při přebírání prémií nasmlouvaných za zisk titulu.
„Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období. Ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí.“ Tak boss Jaroslav Tvrdík (57) v neděli bleskurychle a na věky vyhnal z kádru průšviháře Chorého s Douděrou, kteří se nechali stupidně vyloučit během hrůzné apokalypsy v derby se Spartou.
„Všichni věděli, že tolerance končí,“ dodal. Ovšem ne všichni jsou s tím v míru, natož aby to brali jako definitivu. Jejich proslovy znějí jako rebelie. „Teď jsme se o tom s vedením nebavili. Tyhle věci se budou řešit po sezoně. Necháváme to nato, až budeme mít čisté hlavy a s odstupem času si o tom promluvíme a uvidíme, v čem to vyústí a co bude,“ odvětil trenérský asistent Zdeněk Houštecký na dotaz, zda u vyhnání obou raubířů panovala shoda mezi realizákem a velínem klubu. Hovořil tak ve středu před výkopem mače s Jabloncem, jenž sešívaným pojistil mistrovský primát (5:1).
Kalil vodu?
Po něm, ve víru jásotu, zabrnkali na podobnou strunu ke kauze »Chorase« s »Doudisem« i plejeři. „Nekouše se mi to jednoduše, jsou to moji kamarádi a spolubojovníci. Je to strašně složitá situace, snažil jsem se oběma vyjádřit velkou podporu, ale to je tak všechno, co pro ně můžu udělat. Kdyby potřebovali pomoct, pomůžu jim, moji podporu budou mít vždycky,“ prohlásil středopolař Lukáš Provod.
„Je to nějaké rozhodnutí klubu, ale já mám oba strašně rád. Mají na tom titulu velký podíl a oslavy si užijeme s nimi,“ připojil bek Tomáš Holeš. Užívají si je! A po slávisticku svérázně. Na společné fotce z rozjuchané šatny jsou hříšníci Chorý a Douděra i s Tvrdíkem, jenž je tak halasně a veřejně ukřižoval! Nebo předseda představenstva jen kalil vodu?