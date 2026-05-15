Odvolávám, co jsem odvolal! Tvrdík už zase slibuje oslavy: Křepčení s chuligány?
Chová se jako zmatený král Půlnočního království. Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (57) během titulového zápasu s Jabloncem předstoupil před fanoušky, aby jim vlastně zahlásil: Odvolávám, co jsem odvolal!
Právě tahle hláška ze slavné filmové pohádky Pyšná princezna připomíná komickou otočku Tvrdíka, jenž po nechutném závěru derby bušil do stolu: „Oslavy jsme vzdali a jasně jsme řekli, že si neumíme představit, že se budeme v této situaci radovat!“
O celé čtyři dny později ovšem vyšel Tvrdík za brány disciplinárkou zavřeného Edenu a hrstce postávajících fandů tam pro změnu po boku majitele Tykače křepčení zase nasliboval: „Pavel má názor, že nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit. Po posledním zápase s Plzní budeme chystat nějaký typ oslavy!“
Teď slávistickému bossovi stačí už jen najít nějaký zástupný důvod, proč by se do týmu měli vrátit vyvrhelové Chorý s Douděrou (o nichž Tvrdík prohlásil, že už si za Slavii nekopnou), a vše bude zase při starém. Tak co, našli, rádcové moji, našli?
|Když Tvrdík původně oslavy rušil, bylo to prý i proto, že by se tam mohli promenádovat sami viníci sobotního excesu. „Nemůžeme riskovat, že by k nám přišli neidentifikovaní výtržníci a udělali nám tam další nepořádek!“ tvrdil. Jak (a jestli vůbec) chuligány vyškrtne i z »nových« oslav, už ale teď předseda radši neprozradil...