Místo zahrádky v Hradci Turecko! Tandem slávistů odfrčel na dovolenou: Zdravý a Chorý
Ruzyní si to štrádovaly k odletové bráně povědomé figury. Jedna v civilu, druhá ohozená, jako kdyby právě slezla z kolbiště na kopanou. Duo slávistů vyrazilo na dovču. Směr Turecko!
Vlevo kráčel fyzicky i mentálně zdravý jako řípa Lukáš Provod (29) a doprovod mu dělal Tomáš Chorý (31). Přeborníci ligy se v Hradci Králové obešli bez nich. Ofenzivní myslitel Provod dostal od velína sešívaných volno a notorický malérista Chorý si mohl písničku »Okolo Hradce v malé zahrádce,« zapět tak maximálně na palubě eroplánu.
Má kotník na maděru, za brutální loket do hlavy sparťana Sörensena vyfasoval flastr na šest zápasů a klubový boss Tvrdík ho veřejně, natvrdo a údajně na furt vyobcoval z kádru. Výlet ze západních Strašnic do západní Asie mu však zatrhnout nemohl.
Manželky na čekané
„Chtěl jsem letět na dovolenou s Holim (parťák Holeš), ale dal mi košem. Takže poletíme s rodinou,“ prozradil Provod. Do familie přibral tedy Chorého. Oběma už pod minarety držely leháro manželky a mamky jejich ratolestí. Rozkošná Petra a půvabná Tereza.