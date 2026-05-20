Slavný florbalista Garčar v rozhovoru pro Blesk o kariéře, rituálech i rodině: Syn se už upsal Spartě!
Mezi indiány by se bývalý florbalový reprezentant Milan Garčar (43) jmenoval: »Ten s ovinutou lebkou a napnutým lukem, který kráčí sám proti bráně«. V komunitě »rudochů « – sparťanů se mu ale neřekne jinak než Gary.
Díky své kariéře v rudých barvách se stal jedním z ambasadorů projektu Spartafest, který se koná 22. a 23. května na Letenské pláni. A nejen o lásce ke Spartě, kterou vzbudil i u potomků, se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Blesk.
Velká část vaší kariéry je spojená se Spartou, jak to máte po jejím ukončení?
„Za Spartu jsem hrával sedm let. V tomto klubu jsem s florbalem začínal i končil. Prožil jsem tam krásné roky své kariéry, ale i života. Proto zůstávám věrným sparťaňem. Mám ji prostě v krvi.“
Je více rudá?
„Naprosto. (smích) Třeba synátor doma běhá nonstop ve sparťanským dresu a profiluje se jako zastánce a bojovník za Spartu, což se mi líbí. Třeba jednou půjde i on v těch sportovních šlépějích.“
Má k tomu nakročeno?
„Asi to bude znít vtipně, ale na to, že Dejv je prvňáček, už má podepsanou tříletou smlouvu v áčku Sparty, která vejde v platnost roku 2037.“
Jako vážně?
„Při mém posledním utkání, kdy mi vyřadili dres se sedmnáctkou, se kterou jsem na Spartě hrál, řekli, že jediný, kdo si může tohle číslo vzít zpět, bude Dejv. A já si to začal malovat, když mu byly ty tři roky, že budu na tribuně a malej pak bude za pár let hvězda. Jenže takhle to nefunguje...“
Proč by to nešlo?
„Florbal ho baví, jenže beze mě ho nechce hrát. Tréninky s ostatními odmítal. Zkusili jsme přejít na fotbal, ale při náboru na Strahově ho to taky úplně neoslovilo. Přes pláč a spoustu domlouvání nakonec zakotvil u atletiky, kterou si zamiloval.“
Dětí ale máte více, že?
„Ano. Ještě dvě dcery, čtrnáctiletou Veroniku a dvanáctiletou Nelu. Ze starší vyrostla atletka, která bráchovi Davidovi vlastně doporučila atletiku. Nela je naopak trochu salámistka a občas z ní fakt kvetu. Ale na sporty byla vždy opravdu talent, jen kvůli jejímu přístupu u ničeho dlouho nevydržela.“
Zpět k vám. Každý, kdo někdy viděl váš florbalový zápas, vybaví si, že jste vždy měl na hlavě čelenku. Proč?
„Je to hrozně praktická věc. Nepotřeboval jsem pak ručník, abych si utíral čelo. Ale striktně kvůli potu jsem jí neměl. Svou úplně první, mimochodem bleděmodrou, jsem si vzal, protože se mi neuvěřitelně líbil její design.“
Ale vlasy vám držet nemusí... (Smích)
„To ne, ale hodně dávno držely, dokud mě táta po jedný sázce, která se týkala neúspěšné baráže, nevzal dohola. Zpětně jsem mu vděčný. Ušetřil mě poznámek na moje kouty, ale čelenky mi i tak navždy zůstaly.“
Kolik jich máte?
„Mám cca 25. Pár je pamětních, s podpisem nebo věnováním. Ale furt je to spotřební zboží. Ty ostatní jsem unosil, a pak skončily v koši.“
Milan Garčar
Narozen: 2. dubna 1983, Ústí nad Labem
S vámi je úzce spjata i gólová oslava, kdy střílíte z luku. Jak se zrodila?
„Oslavu jsem okoukal v televizi u nějakého fotbalisty. Zalíbila se mi a říkal jsem si, že s florbalkou to má mnohem větší šmrnc.“
Já předpokládal, že máte vášeň v lukostřelbě.
„To sice ne, ale je pravda, že jsem si mohl vyzkoušet napnout luk v Jižní Koreji. Šlo o privátní klub, kde byly obrovské pětimetrové terče v údolí. Vidět střílet ty místní působilo opravdu kouzelně.“
Když jsme u těch kouzel, v klubech i reprezentaci jste byl považovaný za nájezdového mága. Je to tak?
„Nájezdy jsem jezdil rád. A jelikož trenéři viděli, že mi často vycházejí, tak mě na ně posílali v těch vypjatých chvílích.“
S tréninkem nájezdů se pojí »dřevák« (tréninková hra, pozn. redakce). Prý jste byl průkopník, který ho zavedl v zahraničí?
„To je pravda. V Česku byly tyhle srandičky jako dřevák oblíbené vždycky. Během mého angažmá v Klotenu jsem chtěl tréninky nájezdů trochu okořenit stejnou formou hry a trestu.“
Co jste vymyslel za trest?
„Na pumpě cestou ze zápasu jsme koupili oranžovou popelářskou vestu. Tu si každý týden musel obléct, kdo prohrál nájezdy. Dokonce jsme na ni postupně zapisovali jména všech dřeváků. Parádní vzpomínky, na které nezapomenu.“
Čím žijete nyní?
„Šíleně mě pohltil Spartafest, což si bere trochu energie i času. Ale samozřejmě rodina, se kterou rád vyrážím do přírody, ideálně bez telefonů, abychom se odprostili od dnešní zrychlené doby. A nesmím zapomenout ani na mé civilní zaměstnání. Učím na základní škole tělocvik.“
O platech ve florbale
Florbal, který zlé jazyky občas posměšně označují za zábavu školních tělocvičen či čtyř zemí, sice není olympijský sport, ale vydělat se jím dají slušné peníze. „Určitě se nepohybujeme na úrovni platů fotbalistů nebo hokejistů. Taky je jasný, že za 10 let v české nejvyšší lize si nepostaví vilu na Bertramce, ale i tak se dá kvalitně uživit,“ prozradil Garčar, že se florbal finančně pozvedl. „Přirovnal bych platy k úrovni národních volejbalistů nebo basketbalistů,“ nastínil pro představu. „Nejlepší podmínky ale nabízí ve Švýcarsku, kam chodí hrát často ke konci kariéry ty největší švédské hvězdy,“ dodal Milan.
Co je Spartafest?
Proběhne 22. a 23. května v Praze na Letné. Návštěvníci si můžou vyzkoušet 13 sportovních odvětví. V soutěžích, v turnajích i jen tak pro sebe. Potkají hvězdy českého sportu i hudební scény.