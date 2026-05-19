Půvabná Míša kapitána Červenky rozzářila Fribourg: Řev, obří dres a rty jako razítka
Herečka a zpěvačka Michaela Pecháčková (22) se narodila 88 dní po debutu Romana Červenky (40) v extralize. Kdo by to byl čekal, že teď bude blondýnka se šarmem princezny držet hokejistům palce jako paní kapitánová! A přece!
Loni se slavný »Červus« rozvedl s manželkou Veronikou Machovou (36) a před čtrnácti dny do společnosti poprvé oficiálně vyvedl novou lásku Míšu.
Bylo to na vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou pardubický »Romeo« sám vyhrál. Jeho »Julie« se pak – stylově v červené róbě – dmula pýchou. Na Instagram dokonce vyvěsila první oficiální společnou fotku.
Už je v dresu
„Tuhle chci mít uloženou,“ napsala a místo tečky udělala za větou srdíčko. V pondělí už držela palce nároďáku přímo v dějišti šampionátu, v BCF Areně. Na sobě měla místo šatiček gigantický dres svého miláčka, který na její drobné postavě vlál jako fábor. Jeho desítka byla ještě větší než obvykle. A Míša v něm fandila jako divá. Se závěrečnou sirénou pořádně pocvičila hlasivky, které jsou její chloubou. Vždyť v divadle Broadway září v nejednom muzikálu.
Rty přitom měla namalované tak rudě, že po velkém vítězství nad Švédy (4:3) musely jejich otisky svítit po zasloužené puse na tváři kapitána jako razítka. Kéž by takových vítězných polibků bylo víc a víc.