Bijec Muradov neuspěl u soudu s odvoláním ohledně pobytu v ČR, ale... Zůstává vysmátá hrozba!
Zamítá se! Z usnesení Nejvyššího správního soudu z konce dubna vyplývá, že kasační stížnost Machmuda Muradova (36) o povolerní k pobytu byla smetena ze stolu. Uzbecký MMA zápasník tak podle úřadů zůstává veřejnou hrozbou. Přesto se však může dál smát! Proč?
Elitní bojovník Oktagonu opakovaně prohrává soudní bitvu s ministerstvem vnitra, které se rozhodlo mu neudělit povolení k přechodnému pobytu v Česku kvůli údajným vazbám na balkánskou mafii. Co pro něj znamená poslední verdikt soudu? „Budeme i nadále bojovat proti nařčením zpracovatele utajované informace, které mají hovořit o tom, že náš klient může ohrožovat veřejný pořádek ČR, neboť se z našeho pohledu nemohou zakládat na pravdě. Další postup ale v této fázi nechceme specifikovat," napsal v odpovědi na otázku Blesku jeho advokát Petr Václavek.
Sám Muradov si z celé kauzy dlouhodobě moc nedělá. „Nevyhostí mě. A pro ty chytráky, kteří tvrdí, že nedostanu občanství, mám taky jeden vzkaz. Žádné občanství nechci, mám nárok na trvalý nebo dlouhodobý pobyt v Česku. A to dostanu,” hlásal opakovaně zkušený bijec, který se i přes posvěcení verdiktu Nejvyšším správním soudem zabydlel se svou rodinkou v Praze a vesele dochází na tréninky do klece holešovického fitka. Jak je to možné?
Hotová věc
Pomohla mu svatba s jeho životní láskou, dnes už manželkou Sabinou (24), která se uskutečnila koncem září 2025 na Slovensku. „V rámci sjednocení rodiny může požádat o pobyt tam, což znamená, že procesně bude mít i tu možnost cestovat po zemích EU,“ vysvětlil Blesku právník Jan Černý.
„Kdyby šlo o běžného občana, tak je to v uvozovkách hotová věc. Záleží na slovenských úřadech, jak vyhodnotí, jestli je osoba příliš problematická,“ dodal. Jenže to vypadá, že hotová věc je to skutečně i v »Machově« případě. Východní sousedi mu totiž údajně nabídli pětiletý přechodný pobyt, jenž mu umožní volně cestovat po celé EU, včetně ČR!
|Svatební obřad Machmuda Muradova a Sabiny Karáskové proběhl i v Česku, jenže tam byl neplatný.