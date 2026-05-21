Princ William jako srdcař na zápase Aston Villy: Po zápase se rozplakal!
Mistři Evropské ligy! Anglický tým Aston Villa si do Turecka přijel pro senzační triumf, když jednoznačně 3:0 porazil Freiburg a po 44 letech opanoval tuto mezinárodní soutěž. Mezi diváky byl i korunní princ William, se kterým výhra jeho oblíbeného klubu viditelně pohnula...
Láskou k fotbalu se princ William nikdy netajil. A už vůbec ne tou, která ho spojuje s Aston Villou. Člen britské královské rodiny svůj tým dokonce přijel osobně podpořit na finále Evropské ligy, které se konalo v Turecku.
A Britové tento duel po gólech Youriho Tielemanse, Emiliana Buendíi a Morgana Rogerse opanovali, navzdory tomu, že veledůležitý zápas odchytal Emiliano Martínez se zlomeným prstem, ke kterému přišel hned během rozcvičky. Ani to ale Aston Villu nezastavilo.
Při pohledu na slavící fanoušky a oslavy s trofejí byl princ William viditelně dojatý. Za pohupování do rytmu písně We Are the Champions se budoucí král dokonce rozplakal! Později na sociálních sítích zveřejnil vzkaz. „Úžasný večer! Obrovská gratulace všem hráčům, mužstvu, realizačnímu týmu a všem, kteří jsou s klubem spojeni! 44 let od posledního evropského titulu!“ jásal William.
„Speciální poděkování patří Boubacarovi Kamarovi, který sice kvůli zranění nemohl nastoupit, ale je nedílnou součástí našeho týmu a pomohl položit základy tohoto úspěchu. Villa až do smrti,“ dopsal princ.