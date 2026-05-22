Červenkova múza Pecháčková řádí v hledišti jako Puhajková a spol.: Zlaté královny tribun
Potvrzeno, hokejový nároďák teď »patří« jí! Herečka Michaela Pecháčková (22), přítelkyně kapitána Červenky, se během MS ve Švýcarsku pasovala do role královny tribun. Jako před ní holky od Jágra, Ručinského či Pastrňáka.
Emotivně prožívá dění na ledě. Řve z plných plic. Po českých gólech v euforii hopsá jako smyslů zbavená. Kdekdo ji nejspíš má za hvězdu nekonečných seriálů Ordinace či Zoo, ale životní hereckou roli si Pecháčková užívá právě v těchto dnech – v hokejové aréně ve švýcarském Fribourgu. „Jsem na Romana moc hrdá, moc mu fandím!“ hlásila Blesku před odletem na šampionát. A v hledišti to dokazuje bezezbytku!
Tři to dokázaly
Přítelkyně českých hokejistů bývají pravidelně ozdobou velkých turnajů. Pamatujete, jak během MS 2005 ve Vídni křepčila modelka Petra Faltýnová (48), tehdejší Ručinského láska? Nebo jak o pět let později brečela v Kolíně nad Rýnem modelka Inna Puhajková (40), když Rusové zranili jejího miláčka Jágra, aby pak propukla ve vítězný jásot? A jak při předloňském turnaji v Praze divoce tancovala v hledišti Pastrňákova máma Marcela Ziembová (57)? Pozor, všechny vyfandily zlato! Takže Míšo, letos je to na tobě!