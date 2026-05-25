Hokejový obránce Valábik o zesnulém tátovi: Přepadli ho s nožem! Co si dodnes vyčítá?
Má za sebou starty v nejslavnější hokejové lize světa. Řízný obránce Boris Valábik (40) později chránil i své spoluhráče v brněnské Kometě. Čím vším si ale prošel po návratu na rodné Slovensko, tušil jen málokdo. Nyní dal nahlédnout pod pokličku své bolestné minulosti, která mu dodnes nedá spát.
Na ledě si vždy dokázal zjednat respekt. V podcastu Zrebny Session však někdejší drsňák, který se nikdy nebál shodit rukavice a porval se třeba i s obrovitým Zdenem Chárou, odložil svou masku. Emotivně se vrátil k osobním traumatům a popsal děsivý zážitek se slovenským zdravotnictvím.
Vyrůstal se dvěma bratry a rodina se musela pořádně otáčet, aby se uživila. „Ani si neumíte představit, jak mě naštvalo a jakou velkou křivdu jsem jako mladý kluk cítil. Můj otec den co den v dešti, ve větru a zimě stál venku a prodával ovoce, aby nás uživil. A potom přijde nějaký člověk a přepadne ho s nožem přímo ve vchodu kvůli měsíční tržbě,“ zavzpomínal na hrůzostrašný moment.
Právě tento okamžik v mladém Borisovi pravděpodobně probudil enormní ochranářský pud, který si posléze přenesl i do sportu. „Na každém psychotestu mi vyšlo, že jsem ochranářský typ. Nikdo mě do ochrany brankáře nemusel nutit. Měl jsem to v sobě. Dodnes je mým snem chytit nějakého zloděje,“ přiznal Valábik. I proto po konci sportovní kariéry vstoupil do policejního sboru, ačkoliv jeho řady už mezitím zase opustil.
Nejtěžší rána ho zasáhla, když slavil třicítku a vrátil se ze zámoří zpět do Evropy. Přišel tehdy o milovaného otce. „Když mě přepadnou těžké chvíle a začnu přemýšlet, vyčítám si mnoho věcí. Nejvíc asi to, jak jsem důvěřoval slovenskému zdravotnictví a nechal to tak. Otci dali termín na magnetickou rezonanci za čtyři měsíce. Říkal jsem si, že to nebude tak vážné, když musí tak dlouho čekat. Pak zemřel na rakovinu,“ popsal své největší životní trauma, ze kterého se dodnes zcela nevzpamatoval.
Jasno měl vždy i v otázce žen. Už během angažmá v zámoří vzbuzoval u spoluhráčů podiv, po svém boku totiž vyžadoval výhradně Slovenku. „Nechápali, proč si dávám takový pozor. Jako chlap ale přece můžu kdykoliv přijít o práci a peníze. A žena, co by mě chtěla jen kvůli penězům, by mě opustila. Pak skončíš pod mostem. Chtěl jsem někoho, kdo mě bude milovat pro mě samotného,“ vysvětlil svou vztahovou opatrnost. Osudovou lásku nakonec potkal až po hokejové kariéře doma na Slovensku. Seznámili se na policejní škole.
Otcem se stal až v pětatřiceti letech. „Nikdy jsem nebyl ten typ, který by básnil, že chce mít rodinu a děti. Přišlo to přirozeně. Teď, když už je ale mám, jsem pro ně ochotný udělat úplně vše. Miluji je nade vše. Doma nemám s ničím problém. Pomůžu s jakoukoliv domácí prací nebo i přebalím dítě, jen aby byl klid,“ rozpovídal se o proměně z tvrdého zadáka v poklidného tatínka.
Jeho ratolesti se ale na život v bezpracném pozlátku těšit nemohou. V tomto ohledu zůstává Valábik nekompromisní. Sám zažil tvrdou dřinu, která mu přinesla peníze na účtu, a jeho děti budou muset dokázat, že si případné dědictví zaslouží. „To, že chci svoje děti finančně zabezpečit, podle mě automaticky neznamená, že z nich vyrostou rozmazlení spratci. Je to obrovský tlak na výchovu. Chci jim něco nechat, ale jakmile uvidím, že jsou to lenoši a nemakají, nedostanou nic. Musí se v prvé řadě umět postarat o sebe,“ uzavřel rázně Valábik.