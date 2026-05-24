Hvězdy ve Švýcarsku: Kdo fandil Slovákům?
Byly to nervy, ale nakonec Češi federální derby se Slováky vyhráli! Oba týmy popoháněla po celou dobu hry plná hala, ve které usedlo i několik známých tváří!
V devadesátkách randila s hvězdným Jágrem a hokej si zamilovala tak, že o tři dekády později odletěla moderátorka Iva Kubelková (49) podpořit nároďák na MS do Švýcarska.
Parťáky jí byli kolegové z Primy Roman Šebrle (51) s Evou Perkausovou (32). „Ten už fandí Slovákům,“ práskla na kolegu Romana Iva. „A to pil jen vodu,“ dodala Eva ještě před derby.
