Vymětalíkovou nasupily kolegyně »z Peříčka«: Kdo vám to platí?!
Kdyby byla reportérka ČT Darina Vymětalíková (45) při zápasech hokejové reprezentace stejně pohotová před kamerou jako na sociální síti X, nemusela by pak na obrazovce vypadat, že neví, která bije.
No jo, ale těch starostí, co nosí během šampionátu v hlavě. Třeba na derby se Slováky jí nedala spát partička radujících se kolegů ze zpravodajství TV Prima v hledišti. Perkausová i Kubelková do Švýcarska vyrazili v sobotu za zábavou, což Darinu dopálilo. „České celebrity jsou tady organizovaně jako skupina a ve VIPu. Přemýšlím, kdo jim to platí. Zcela určitě nějaká spolupráce,“ dumala nad konkurenční partičkou Darina.
„Radši bych tu ale viděla třeba Sáblíkovou, Maděrovou nebo někoho takového, ne moderátorku Peříčka,“ dodala na X.com. Je vidět, že i tady má zhruba stejný přehled jako o hokeji. V útrobách haly se totiž s fanoušky fotil olympijský šampion v rychlobruslení Jílek. A moderátorka Peříčka? Tak ta tam nebyla ani jedna. Krásky z Primy jsou sice sexy, lechtivým pořadem ale neprovázely. A do Fribourgu je pozval Kaufland, což samy slavné fanynky netajily. České celebrity dorazily nároďák podpořit na federální derby se Slovenskem. • Sport/P. Mazáč