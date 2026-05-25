Legendární Železný slaví třicet let od stanovení stále platného svěťáku: Nenaplněná proroctví!
Fenomenální atlet, ale mizerný prorok! 25. května je to na den přesně třicet let, co Jan Železný (59) stanovil dosud platný světový rekord v hodu oštěpem (98,48 m). Na jeho tehdejší slova však nedošlo!
Na malý mítink v německé Jeně se tehdy před třemi dekádami přihlásil na poslední chvíli. „Ptal se na prémie případě překonání světového rekordu,“ řekl před mítinkem jeho ředitel Rolf Beilschmidt a dodal: „To svědčí o jeho dobré formě.“
Svědčilo. I když stadionek v kolébce optiky nebyl ani vyprodaný a třetí pokus chlapa zvaného »Plechovka« nebyl ideální, jeho nářadíčko letělo přesně na 98,48 metru – svěťák!
„Ideální to tedy rozhodně nebylo, zejména jsem dostatečně nezapojil záda, ale pomohl mi rychlý povrch rozběžiště, příznivý vítr a dobrá forma,“ okomentoval to. Za úžasný výkon tehdy dostal 10 tisíc marek a zapil ho dvěma pivečky.
Rekord držák
Pak předpověděl: „Ke stovce chybělo více techniky, ale věřím, že i tato hranice padne.“ A krátce před Hrami v Atlantě pravil: „Domnívám se, že můj světový rekord ještě hned tak někdo jednu nebo dvě olympiády nepřekoná.“ Nepřekonal. V Atlantě ani v Sydney, kde sám po barcelonském zázraku vyhrál. Nikomu se to nepovedlo ani v Aténách, Pekingu, Londýně, Riu, Tokiu či Paříži.
Další olympijský pokus budou mít závodníci v roce 2028 v Los Angeles. A nevyšlo mu ani ono proroctví o magické stovce. Sám se k ní už nikdy nepřiblížil a bájná hranice odolává dál.