Ostuda trenéra FC Písek: Nechutný útok na sedmnáctiletou rozhodčí před dětmi!
Zatímco fotbalová veřejnost minulý víkend ještě vstřebávala skandální chování fanoušků při pražském derby, odehrál se v druhé lize mladších žáků další šokující incident. Během utkání mezi FC Písek a pražským Motorletem naprosto selhal asistent trenéra domácích. Svou frustraci si drsně vybil na teprve sedmnáctileté rozhodčí.
Písecký kouč Filip Šťastný, který v klubu působí i u kategorií U9 a U12, v závěru remízového zápasu (3:3) absolutně nezvládl emoce. Svým chováním doslova paralyzoval všechny přítomné, kteří se nechtěně stali svědky jeho výstupu.
V 85. minutě, aniž by byla přerušena hra, se Šťastný na mladou sudí ostře obořil. „Ještě jednou tu budeš a už se tu neobjevíš,“ vyhrožoval. Následovala logická žlutá karta, ta ho ale v amoku nezastavila. „Už tu nebudeš,“ pokračoval ve výpadech, za což si vysloužil nekompromisní vyloučení. Místo odchodu do šaten však jeho agresivita ještě gradovala. „Už včera jsem říkal, že to zk**víš, ty krá*o, to sis pomohla,“ stojí černé na bílém jako přímá citace v oficiálním zápisu o utkání.
Rodiče a děti v šoku
Vedení píseckého klubu se od excesu svého trenéra okamžitě distancovalo. „Takové chování je pro nás absolutně neakceptovatelné. Vyvodíme z toho tvrdý trest,“ reagoval ředitel Michal Rakovan. Trenéři i dětští hráči pražského celku odjížděli ze zápasu silně otřeseni. Sprostým urážkám totiž museli přihlížet nejen oni, ale i fanoušci, nejčastěji z řad rodičů na tribunách.
K situaci se veřejně vyjádřil i sportovní ředitel mládeže Motorletu Jiří Strnad. „Měli bychom se začít chovat normálně, jinak si to za chvíli budeme pískat sami a nebudou žádní rozhodčí. Emoce ke sportu patří, ale tohle bylo za hranou. Mladí sudí se to učí stejně jako hráči,“ povzdechl si.
Zastání z vyšších míst
K incidentu se vyjádřil také předseda okresního píseckého svazu Josef Košatka, který hříšníka zná osobně. „Vím, že dokáže být impulzivní. Ale tohle přehnal. Na zápase mládeže je to nepřípustné. Za okresní svaz jsme přijali stanovisko, že je to neakceptovatelné, ale trestat ho nemůžeme. Osobně si s ním ještě promluvím, aby se srovnal,“ pronesl a mladé arbitry se jednoznačně zastal. „Je to snaživá holka, dobrá rozhodčí. Píská normálně na svůj věk a ligy, na které je delegovaná. Dostává se jako pomezní do sedmé ligy, což už je docela dobré. Věřím, že je odolná a nezamává to s ní,“ dodal.
Mnohem ostřejší tón zvolil předseda okresního svazu na Českobudějovicku Jiří Malý. „Bojujeme o každého rozhodčího ve fotbale, o každou holku. A pak se k ní dospělý chlap zachová takhle. Takoví lidé do fotbalu nepatří. Mělo by to být jednou a dost. Když se někdo zachová takhle jednou, tak to příště zopakuje,“ uvedl zklamaně.
Kaje se
Trest na sebe nenechal dlouho čekat. Disciplinární komise v týdnu Šťastnému zastavila činnost na 12 utkání a přidala pokutu tři tisíce korun. Sám trenér se nakonec pokusil o sebereflexi a s napadenou rozhodčí se spojil.
„Telefonovali jsme spolu. Navrhl jsem, že se jí omluvím i z očí do očí. Za omluvu byla ráda a případný osobní kontakt si rozmyslí,“ popsal detaily rozhovoru. „Moje chování bylo neakceptovatelné. Přijmu jakýkoliv trest,“ kál se v rozhovoru pro idnes.cz. Jak se k celému extempore definitivně postaví jeho mateřský klub, se zatím stále řeší.