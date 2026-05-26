Reportérka Vymětalíková osočila VIP hvězdy. TV Prima se ostře ohrazuje: Darino, starej se o sebe!
Jednou za rok vyšle veřejnoprávní Česká televize Darinu Vymětalíkovou (45) do terénu, aby na MS zpovídala hokejové hvězdy, a hned je z toho humbuk! Vedení komerční televize Prima se ostře ohradilo proti pohrdavým výpadům zuřivé reportérky na adresu svých moderátorů.
Měla hltat každou vteřinu sobotního federálního derby, aby věděla, na co se hráčů po třetinách vůbec ptát. Jenže se zdá, že pozornost věnovala spíše dění na tribunách. Trnem v oku jí byly známé tváře televize Prima. Díky pozvání obchodního partnera si v dresech nároďáku užívaly výjimečnou atmosféru. „Češi, do toho!“ křičeli moderátoři hlavních zpráv, elegán Roman Šebrle (51) s půvabnou Evou Perkausovou (32). Taky jejich nestárnoucí kolegyně z pořadu Showtime Iva Kubelková (49) s dalšími parťáky. Prostě pohodinda! České celebrity dorazily nároďák podpořit na federální derby se Slovenskem. • Koláž Blesk Sport
Zastala se jich
Ne pro Vymětalíkovou, jež neváhala a na služební cestě se prostřednictvím sociální sítě X hodinu po úvodním buly zamyslela: „České celebrity jsou tady organizovaně jako skupina a ve VIP, přemýšlím, kdo jim to platí. Zcela určitě nějaká spolupráce. Radši bych tu ale viděla třeba Sáblíkovou, Maděrovou nebo někoho takového.“
Darino, diváci ČT by byli zase radši, kdybyste za jejich peníze v pracovní době dělala to, co jste měla – soustředila se na hokej. A nestarala se o mediální stálice, kterých se obratem zastala jejich kmenová stanice: „Pokud někdo řeší, kdo komu platí cestu, je fér dodat, že práce reportérky veřejnoprávní televize je financovaná z televizních poplatků, tedy z peněz nás všech. V našem případě šlo navíc o transparentní komerční spolupráci, kterou jsme nijak netajili,“ vzkázala do Fribourgu Blanka Bumbálková, šéfka komunikace Primy.