Reportérka Vymětalíková si ustřihla ostudu kritikou hvězd na hokeji: Šebrle s Bezděkovou se jí vysmáli!
Pozornost fanoušků ledního hokeje v sobotu visela na každém centimetru hrací plochy. Vždyť se čeští lvi rvali ve federálním derby se Slováky. A zatímco fanoušci hltali každé slovo komentátorů ČT, reportérka veřejnoprávní televize Darina Vymětalíková se obula do přítomnosti moderátorských ikon z Primy na tribuně. Její výlev nezůstal bez reakce samotné televize i obětí jejího rýpance.
„České celebrity jsou tady organizovaně jako skupina a ve VIP, přemýšlím, kdo jim to platí. Zcela určitě nějaká spolupráce. Radši bych tu ale viděla třeba Sáblíkovou, Maděrovou nebo někoho takového, ne moderátorku Peříčka,“ vykládala Vymětalíková na síti X, kde se neváhá vyjadřit prakticky k jakémukoli tématu. V hledišti přitom žádná moderátorka lechtivého pořadu neseděla - Čechům fandily modelka Iva Kubelková a moderátorka primáckých Hlavních zpráv Eva Perkausová.
Nechyběl ani její kolega Roman Šebrle (51), kterého kauza po návratu do vlasti zaskočila. V pořadu »Co Čech, to trenér« se pozastavil nad přáním Dariny, že by chtěla v hledišti vidět olympijské šampionky.
„To se mě trošku dotklo. Já jsem tu olympiádu taky jednou vyhrál!“ řehtal se vítězný desetibojař z Atén 2004. „Možná tě nepoznala. To je jediné vysvětlení. Ale taky jsem její pointu nepochopil,“ přidal se bývalý hokejový reprezentant Vondrka.
„Proč by neměli jezdit lidé z nesportovního prostředí fandit? Ona byla možná smutná, že ji tam nevzali,“ podivovala se modelka Andrea Bezděková. „A už ji ani nevezmeme,“ dodala se smíchem. „Tu už tam nevezme nikdo,“ uzavřel vysmátý Roman.