Slavná manželka fotbalisty Nováka Kateřina Provazníková zastavuje čas: Holka z Jágrovy postele má druhé bříško
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy,“ pěl »Goťák«. Modelka Kateřina Provazníková (29) se taky pokouší rafičky hodin lapit a tu a tam se jí to daří.
Jo, to je ta půvabná brunetka, která se v roce 2015 coby osmnáctiletá celosvětově proslavila selfíčkem se spícím a nic netušícím hokejovým bohem Jaromírem Jágrem v posteli. Tehdy se zastavil hokejový i nehokejový svět. Ten její pak měl a má další přestávky.
Hubičky
V roce 2022 se vdala za fotbalového exreprezentanta Filipa Nováka (35), jenž dnes kope za Jablonec, a přivedla mu na svět dcerku Ariu (2). Teď se Kateřina pochlubila fotkou s bříškem, které obě její zlatíčka láskyplně hubičkují, a se zvěstováním: „Dítě přichází.“ Ano, letí to! Před rokem k fotkám z dovolené na Maledivách napsala: „Miluji svoji malou rodinu.“ Za chvíli bude o něco větší…