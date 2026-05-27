Jak vyzrát ve čtvrtfinále na nebezpečné Finy: Rozplakat lásku Bouzkové!
Tenistka Marie Bouzková (27) se často směje jako sluníčko na hnoji. Její přítel, finský hokejista Aleksander Barkov (30), by teď mohl naopak zaplakat po vyřazení od krajanů jeho milé.
Právě dvojnásobný vítěz Stanley Cupu z Floridy je největší hrozbou Finska, byť celou sezonu NHL léčil zraněnou nohu. Barkovovi parťáci mistrovsky zvládají přesilovky i oslabení.
Loni Barkov přijel své lásce fandit na turnaj do Stromovky, kde sledoval její triumf, a letos je očekáván zas! „Myslím si, že to tenhle rok zase vyjde. Nejsou v play off, teď bude hrát Saša mistrovství světa. Tenhle rok je kalendář trochu jiný, ale doufám, že dorazí," těší se Maruška, kterou dnes čeká zápas 2. kola French Open. „Musí dorazit. Ten týden jsou zase moje narozeniny, takže je to dva v jednom." ujišťuje.
Kapitán Floridy je v Praze podle ní jako doma. „Jezdí sem rád. Česko má obecně rád, má na to taky hezké vzpomínky z hokeje. Má rád i českou kulturu, takže se na to těší," ujišťovala Bouzková.
Fanoušci ale věří, že Sašovi ta láska k rodné zemi jeho milé, po čtvrtku přeci jen malinko zhořkne...