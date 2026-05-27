Tenisový titán Nadal skrýval celou kariéru hrůznou bouli: S tímhle dobyl svět
Sbíral triumfy, vydělával stamiliony a přitom před světem tajil svůj zdravotní hendikep. Legendární tenista Rafael Nadal (39) odehrál celou kariéru s obří boulí na levém nártu!
Abyste dosáhli vrcholu, musíte se přiblížit limitu. Právě pod tímhle mottem jde do světa dokumentární série Netfllxu s prostým názvem Rafa, mapující výjimečnou kariéru španělského tenisového boha. Premiéra je v pátek, ale už teď prosakují informace, na co se mohou fanoušci těšit. Kromě cesty za velkými vavříny především na neustálý boj se zdravotními problémy. A nejvíce rezonuje právě hrůzný pohled na Rafovu nohu!
Osudu navzdory
Nadal totiž hrál celou kariéru s degenerativním onemocněním levé nohy, tzv. Müller- -Weissovým syndromem, který byl následkem zlomeniny člunkové kosti. Své problémy se snažil skrývat a velkou bouli na noze nikde neukazoval. „V dokumentu říká, že byly noci, kdy nemohl kvůli bolesti ani spát. Své tělo dostal až na samotnou hranu!“ hlásí španělská média.
Vložky na míru, injekce, operace, nekonečné rehabilitace. V tomto stavu neměl mít šanci na kurtu cokoli pořádného ukázat, přesto vyhrál přes stovku turnajů včetně 22 grandslamů. Navzdory osudu a všem prognózám...