Olympijská šampionka Maděrová v nové roli: Kopíruje Nečasovu přítelkyni
Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se snowboardistka Zuzana Maděrová těšila obrovské pozornosti diváků, mezi kterými nechyběla řada slavných osobností včetně prezidenta republiky Petra Pavla. Jako velká milovnice sportu teď i ona vyrazila podpořit české hokejové reprezentanty. A dokonce se inspirovala partnerkou jednoho ze zlatých hochů z Prahy!
Hokejový mág Martin Nečas se letos na mistrovství světa nepodívá. Jeho Coloradu totiž teprve tento týden skončila sezóna v play-off NHL. Odchovanci Žďáru nad Sázavou nepřinesla štěstí ani podpora jeho milované partnerky Nikoly Mertlové, která se umí na zápasy vždy pořádně vyfiknout. To jak její outfity vznikají často na sociálních sítích sdílí s fanoušky, kteří to milují.
A právě u bývalé zpěvačky dívčí skupiny 5Angels se inspirovala Zuzana Maděrová, která vyrazila fandit českým hokejistům přímo do dějiště šampionátu ve Švýcarsku.
„Pojďte se se mnou obléct na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku!“ vyskočila Zuzana z postele před objektiv a rovnou vysvětlila, odkud se námět na tohle video vzal. „Tahle videa miluju sledovat u Nykki, tak jsem si řekla, že to dneska zkusím taky. Ale myslím si, že to není tak lehké, jak to vypadá,“ dodala s úsměvem olympijská vítězka, která pro zápas zvolila džíny s českým dresem, jednoduché tenisky se zlatým pruhem a černou kabelku se svými iniciálami.
Tímto internetovým počinem nadchla i samotnou Nečasovu partnerku. „Královna sama,“ sdílela nadšeně Nikola Zuzčino video na svých sociálních sítích.