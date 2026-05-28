Dohra útoku reportérky Vymětalíkové na konkurenci z Primy: Hrozí jí vyhazov z ČT
Pohrdavě se pustila do mediálních tváří zpravodajství TV Prima fandících při MS na tribuně. Reportérka ČT Darina Vymětalíková (45) prohlásila, že takoví lidé podle ní nemají ve VIP sektoru co dělat. Teď možná nebude mít co dělat ona sama!
Její nepochopitelná reakce na pohodový výlet kolegů od konkurence do Švýcarska, který platila společnost Kaufland, měla podle informací Blesku šéfy z Kavčích hor pořádně nakrknout. Ve vzduchu visí i její úplný vyhazov.
Co Vymětalíková na humbuk, který způsobila, říká? Nic! „Mám zákaz o tom mluvit,“ odsekla ve Fribourgu Blesku. Vedení televize jí raději zalepilo pusu, než dojde na další trapas. Chce, aby se věnovala výhradně hokeji, což je její prácička! Zatím.
Jen zpovzdálí
Košatěji se Darina tradičně vyjádřila na sociální síti X. Jestli od ní někdo čekal omluvu, mýlil se. Zato se pasovala do role oběti. „Takový je dnešní svět. Naštěstí mám super tři děti a s ČT jsem si fakt užila dost práce i legrace,“ napsala. Konec by ji očividně netrápil.
„Nemusím tu být celý život. Ve 30 bych to asi nesla strašně, v 46 už to člověk jen sleduje zpovzdálí,“ dodala bohorovně. No, šestačtyřicátiny oslaví až v září. To už možná bude v jiné práci. Co třeba kádrovačka?
Vyjádření České televize pro Blesk
„Považuji celou situaci za velmi nešťastnou, nevhodnou a rozumím tomu, že kolegy z televize Prima tato záležitost poškodila i lidsky zasáhla. Česká televize si zakládá na profesionálním a férovém chování vůči partnerům i konkurenci a podobné jednání je s tímto standardem neslučitelné. Zároveň chci zdůraznit, že práce našeho týmu na mistrovství světa je mimořádně kvalitní a nechceme, aby ji tato kauza zastínila. Věcí se budeme důsledně zabývat po skončení šampionátu.“