Bizarní situace Slováků po návratu z MS: Neplánované přistání doma a přelet do Vídně
Slovenská hokejová reprezentace se do vyřazovacích bojů na MS ve Švýcarsku nepodívá, a tak se po základní části musela sbalit a odcestovat zpátky domů. Cesta letadlem ale nabídla nevšední moment, kdy Slováci neplánovaně přistáli rovnou v Bratislavě...
Nešlo to ani trochu hladce! Podle webu Šport24.sk Slováci už ze Švýcarska odlétali se zpožděním cirka půl hodiny. Pro přepravu navíc zvolili komerční let rakouských aerolinek, takže se počítalo s tím, že slovenský nároďák nepřistane ve své domovině, ale o pár desítek kilometrů dál ve Vídni.
Jenže nad letištěm Schwechat zrovna řádila bouřka, a tak byl let odkloněn do Bratislavy. Žádná výhra to ale nebyla. Jednalo se totiž o civilní linku, a tak nebylo možné z letadla jen tak vystoupit. Pasažéři museli zůstat zhruba hodinu a půl na palubě, záhy se stroj opět vznesl a doputoval tam, kam původně mířil. Slovenští hokejisté to tak vzali nevšední oklikou a po příletu do Rakouska je ještě čekala zhruba hodinová cesta autobusem, což v součtu se zpožděním nebylo nic příjemného.
Reprezentanti ale komplikace hodili za hlavu a poté, co dorazili k Zimnímu stadionu Ondřeje Nepely, ochotně rozdávali podpisy, úsměvy a fotili se s fanoušky. „Kroužili jsme v oblacích, takže to bylo nečekané, ale přežili jsme to a mohli jsme spolu být aspoň trochu déle. Teď už jsme tady v Bratislavě, takže všechno je tak, jak má být,“ komentoval situaci útočník Adam Sýkora (21) pro zmíněný slovenský web.
„Nic takového se mi ještě nestalo. Nevím přesně, co se tam dělo, ale museli jsme zaletět do Bratislavy a natankovat kvůli počasí. Stáli jsme tam možná hodinu a půl a potom se vrátili do Vídně, plus ještě cesta odtamtud autobusem, takže to byl určitě dlouhý den,“ dodal kapitán Marek Hrivík (34).