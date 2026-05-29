Další senzační výkon herečky Vacvalové: Pokořila další osmitisícovku bez kyslíku! Drama s manželem
Fotograf a dobrodruh Jan Poláček vyvedl svou manželku Lenku na poněkud drsnější romantické rande. Sám sice kvůli podlomenému zdraví na samotný vrchol osmitisícovky Lhotse nedosáhl, jeho polovička ale zažila absolutní triumf. A to zcela sama, bez kyslíku i pomoci šerpů.
Slovenská kráska Lenka Poláčková (roz. Vacvalová) je známá především jako bývalá moderátorka Fashion TV nebo ze svého působení v pořadu Soudkyně Barbara. Vír šoubyznysových večírků ale už dávno vyměnila za extrémní výzvy v přírodě. Po drsných ultramaratonech se manželé začali věnovat vysokým horám a nyní je u sebe přivítala majestátní Lhotse.
„Dne 23. 5. 2026 jsem stála na vrcholu čtvrté nejvyšší hory světa Lhotse (8516m), bez použití doplňkového kyslíku, bez Šerpů a bez podpory vysokohorských nosičů,“ napsala Lenka, která už mimochodem zkompletovala prestižní Korunu světa, tedy ocenění za zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů.
„I když tentokrát stojím na vrcholu sama, tento výstup je náš společný s Honzou. Kvůli přetrvávajícímu onemocnění dýchacích cest, se kterým už tři týdny neúspěšně bojoval, se rozhodl otočit 200 výškových metrů pod vrcholem. To, co však bez kyslíku dokázal vynést a snést do výšky 7700 metrů (C4), je podle mě víc než ta pomyslná třešnička na dortu. Respekt a děkuji,“ popsala emotivně, jak se na střeše světa ocitla bez milovaného manžela.
Během dechberoucího výkonu měla čas přemýšlet i o těch, kteří se z hor už nikdy nevrátili. „Tento výstup věnuji jako vzpomínku na chlapce nezvěstné na Everestu, kteří mají svou historii také na Lhotse a Lhotse Shar: Jožku Justa, Peťa Božíka, Dušana Becíka a Jara Jaška,“ uctila památku horolezeckých legend z československé historie.
Tím ale dramatické chvíle manželům Poláčkovým neskončily. Sám Jan se fanouškům ozval s dalšími peripetiemi. Dvojice totiž momentálně uvízla v Nepálu a zažívá logistické peklo.
„Po návratu do základního tábora jsme otočili svět, abychom se z něj, co nejdřív dostali. Rozbili prasátko, objednali si sdílený prostor do vrtulníku z EBC do Lukly, abychom se o pár hodin později už dostali do Kathmandu. A zatímco se nám zdálo, že jde logistika jako po másle, na “přestupu” v Pheruche nám zůstala dvě zavazadla za námi s tím, že poletí hned tou další vrtulí. Takže jsem koupil letenky domů na následující den a už třetí den čekáme, jestli dorazí. Už jsme dvakrát přebookovali letenky. A dnes večer už určitě poletíme,“ doufal vyčerpaný fotograf, který se stále potýká se zdravotními problémy.
„A děkuji všem, že jste o mě měli starost. Kašlu záchvatovitě stále (a ještě dva měsíce budu), ale dusím se už maximálně jednou za noc. Budu dobrý,“ dodal s vírou v lepší zítřky.