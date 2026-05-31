Komentátor ČT Záruba poprvé o útoku kolegyně na Primu: Za Darinu sorry... Ale je to blbost!
Na hokej v podání národního týmu se mnohdy nedalo koukat. Takže diváci na mistrovství světa ve Švýcarsku hleděli s otevřenou pusou hlavně na výkony naší vaší České televize. Co na to šéfkomentátor Robert Záruba (58)?
Nejdřív Záruba podráždil sluchovody fanoušků »šišláním« při utkání Čechů se Švédskem (4:3), když reprezentanty »Tre Kronor« Ekmana-Larssona či Perssona komentoval dle správné švédské výslovnosti »Laršón« a »Peršón«. Ale pak sklopil uši a vrátil se k původní verzi.
Korunku tomu nasadila reportérka ČT Darina Vymětalíková (45), která se na sociální síti X pohoršovala nad zájezdem štábu z televize Prima včetně Šeberleho, Kubelkové či Perkausové.
Komerční stanice na Kavčí hory vrátila úder, zlobili se i nadřízení Vymětalíkové. „Je to blbost. Nesmysl. Jestli se to někoho dotklo, tak se já za Darinu omlouvám. Nebylo to šťastně formulovaný, ale nemyslím si, že by to bylo míněné zle,“ vyjádřil se Záruba poprvé pro web iSport.cz s tím, že s kolegyní ještě hodí řeč.