Tuze přívětivá prognóza na postup Čechů ze skupiny MS: Čtyři body stačí, drahoušci
Teď to bude na denním pořádku. Až do konce zápolení v grupě A MS budou fandové na prstech jedné ruky sumírovat, co musí Češi k postupu ukopat. Renomovaní cifršpióni ale už mají jasno.
„Jsem přesvědčený, že postoupíme,“ míní slavný internacionál Karel Poborský (54). „Máme těžší skupinu, než si většina fanoušků myslí. Ale postoupí i osm zemí ze třetích příček skupin s nejlepší bilancí, takže šance je pro nás podle mě obrovská. Místo obvyklých padesát na padesát tomu dávám šedesát na čtyřicet,“ říká legendární špílmachr Jan Berger (70). Analytici ze specializovaného portálu Football Meets Data jdou v odhadu přívětivě ještě dál.
A pak Kanada?
Hlásí, že se parta kapitána Krejčího protlačí ze společnosti Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a domácí Mexika do play off na 73,9 procent! A místo mordů z kultovní tuzemské komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku, používají body. Podle nich uhrají Češi čtyři při skóre 4:4 a v prvním kole play off půjdou buď na Kanadu, nebo na Belgii.