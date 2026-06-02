Tenistu Menšíka ženou v Paříži rodiče i krásná Argentinka: Vyfandí mu triumf
Životní šance? Vím o ní a rozhodně ji chci využít! Ranař Jakub Menšík (20) je na grandslamovém French Open už mezi osmi nejlepšími a dnes se bude bít o semifinále.
V lednové Austrálii si vylepšil své grandslamové maximum na osmifinále, teď už je zase o krůček dál. Na pařížské antuce naposledy uštval po pětisetové bitvě i Rusa Rubljova. A končit nehodlá!
„Jsem nadšený, že jsem došel tak daleko. Turnaj pro mě ale ještě nekončí,“ culil se. Sinner, Alcaraz, Djokovič – nikde nikdo. V pavouku zbyli už jen borci bez grandslamového vavřínu, i proto každý z nich větří životní šanci.
Menšíkovi stojí v cestě do semifinále brazilský mladík Fonseca, s nímž jediný vzájemný zápas rupl. „Teď už nezáleží na jménu soupeře, v této fázi turnaje všichni představují obrovskou kvalitu,“ upozornil.
Plná lóže
Turnaj si užívá i díky tomu, že v lóži má narváno. Argentinskou lásku Josefinu doplnili i rodiče. „Znamená pro mě hodně mít kolem sebe své nejbližší,“ přiznal český tenista. Rozdivočí svoji lóži i dnes večer?