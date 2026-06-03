Manažer Pavel Nedvěd běhá s nároďákem po New Yorku a jeho Dara hlásí: Holky, já už jsem tady!
Americký sen hochů z kotliny pod Řípem je v plném běhu a manažer nároďáku taky. Nejlepší český plejer všech dob Pavel Nedvěd (53) jde svým následovníkům příkladem.
Při pondělním výklusu v New Yorku nasadil místo kvádra a šlajfky sportovní úbor a dal se do rachoty s mančaftem. Občas sice zůstával pozadu, ale zato s úsměvem. Jako by se těšil na odpočinek v náruči své milé…
Vyvezl ji na trénink
Zatímco hráči udělali ze svých lásek slaměné vdovy a za velkou louži z nich přiletí jen některé, »Méďa« už má svoji múzu u sebe. Jeho popová pěnice Dara Rolins (53) dorazila do »Velkého jablka« jako první z partnerek chlapů z výpravy šéftrenéra Koubka.
K fotce z hotelu napsala: „Keď zapadá slnko v NY“, druhý den si na šutru zvesela zapózovala při špacíru po Manhattanu a pak už byli spolu. Pavel ji dokonce v obřím černém SUV se šoférem vyvezl na trénink před páteční generálkou s Guatemalou (2:00, ČT sport), takže se zájmem omrkávala, jak se borci tuží.