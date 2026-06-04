Ošetřující sestra Schumachera podala drsné svědectví: Zničující šichta!
Ve Švýcarsku začal soud s bývalým závodním jezdcem Joeym Mawsonem (30). Ten měl zdrogovat a později znásilnit zdravotní sestru pečující o legendu F1 Michaela Schumachera (57) přímo v jejich panství na břehu Ženevského jezera! Z výpovědí navíc vyplývá, jak na tom slavný pilot vlastně je.
Je na tom špatně! Sedminásobný mistr světa potřebuje po těžké nehodě na lyžích z prosince 2013 permanentní lékařskou péči. „Jde o psychicky i fyzicky abnormálně náročnou práci,“ popsal ošetřovatelčin advokát drsné svědectví své klientky. V den zneužití měla mít sestra v nohou už šest dní služby po sobě, během nichž prý nemohla dodržovat ani základní pitný a stravovací režim.
Když pak na konci dne s kolegy relaxovala u kulečníku, stačilo pár skleniček vína a sesula se k zemi. Mawson, blízký přítel Schumacherova syna Micka, ji sice s kumpány galantně uložili, Australan se tam ale později vrátil a bezvládnou chuděru znásilnil. Prý hned dvakrát!
Nahá a zoufalá
„Vzbudila jsem se úplně nahá a vůbec nic jsem si z té noci nepamatovala,“ popsala u soudu zdravotnice. Při rozbřesku vůbec netušila, co se stalo. Že nešlo o žádnou romantiku, potvrdily nalezené krvavé stopy na prostěradle a děsivá zranění z nemocnice, která jasně dokazují použití hrubé síly a spoutání.
Mawson sice hned ráno posílal omluvné zprávy, nicméně u soudu vinu popírá. Tvrdí, že žena, kterou pár týdnů nato Schumacherovi překvapivě propustili, s pohlavním stykem dobrovolně souhlasila. „Vyhazov pak klientka dostala nečekaně, ačkoliv ji rodina do té doby považovala za bezchybnou. Byla to pro ni obrovská rána,“ upozornil právník. Závodník se před tribunálem schovává v rodné Austrálii. Verdikt by se měl dozvědět v pátek po obědě středoevropského času.