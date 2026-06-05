Trenér Miroslav Koubek se stal hrdinou národa, ale na MS je platově... Chuďas z knajpy
Zapsal se do análů. Stal se hrdinou národa. Miroslav Koubek (74) dokoučoval výběr republiky na největší turnaj planety po dvaceti letech, jenže v jeho dějišti je za chuďase z knajpy.
Světové agentury chrlí roční gáže u šestadvaceti trenérů nároďáků. Ohromuje je cifra 243 milionů korun u Ancelottiho a zbývajících dvaadvacet je zřejmě nezajímá. Proti Italovi v brazilském žoldu jsou to totiž z jejich pohledu žabaři. A patří mezi ně i Koubek.
I ve skupině…
Červen 2006, MS v Německu. Doyen českých koučů Karel Brückner (86) měl tehdy svazový kontrakt na 4,2 milionu korun ročně. Červen 2026, šampionát v Americe. Koubek, kterého do funkce zlanařili v kladenské restauraci manažer Nedvěd a místopředseda FAČR Grygera, cepuje mančaft na generálku s Guatemalou (skončila po uzávěrce) a na pranice se třemi soky v grupě A.
Za jaký peníz to dělá? Zasvěcené kuloáry u něj uvádějí roční gáži 6 milionů korun. Kdejaký tuzemský závistivec houkne: „Hele, půl mega měsíčně, co by chtěl?“ Jenže ve srovnání s TOP prachama na MS to není nic víc než prd a dva ořechy. Vždyť třeba Cannavaro na lavičce Uzbeků bere šestnáctkrát víc…
„Nejedeme se jen zúčastnit. Jedeme s cílem postoupit ze skupiny,“ prohlásil Koubek před výkopem mundialu odhodlaně. Navzdory tomu, že i ve společnosti rivalů z branže z Mexika, Jižní Koreje a Jihoafrické republiky je taky nuzák…
Platy v »české« skupině MS
|Trenér
|tým
|roční gáže
|Javier Aguirre
|Mexiko
|61 mil. Kč
|Hong Mjong-po
|J. Korea
|49 mil. Kč
|Hugo Broos
|JAR
|22 mil. Kč
|MIR. KOUBEK
|ČESKO
|6 mil. Kč
(zdroj financefootball.com)
TOP 10 gáží na MS
|kouč
|tým
|roční plat
|Carlo Ancelotti
|Brazílie
|243 mil. Kč
|Julian Nagelsmann
|Německo
|170 mil. Kč
|Mauricio Pochettino
|USA
|146 mil. Kč
|Thomas Tuchel
|Anglie
|141 mil. Kč
|Roberto Martínez
|Španělsko
|97 mil. Kč
|Fabio Cannavaro
|Uzbekistán
|97 mil. Kč
|Didier Deschamps
|Francie
|92 mil. Kč
|Lionel Scaloni
|Argentina
|73 mil. Kč
|Marcelo Bielsa
|Uruguay
|73 mil. Kč
|Ronald Koeman
|Nizozemsko
|73 mil. Kč