Trenér Miroslav Koubek se stal hrdinou národa, ale na MS je platově... Chuďas z knajpy

Autor: nem
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek

Zapsal se do análů. Stal se hrdinou národa. Miroslav Koubek (74) dokoučoval výběr republiky na největší turnaj planety po dvaceti letech, jenže v jeho dějišti je za chuďase z knajpy.

Světové agentury chrlí roční gáže u šestadvaceti trenérů nároďáků. Ohromuje je cifra 243 milionů korun u Ancelottiho a zbývajících dvaadvacet je zřejmě nezajímá. Proti Italovi v brazilském žoldu jsou to totiž z jejich pohledu žabaři. A patří mezi ně i Koubek.

I ve skupině…

Červen 2006, MS v Německu. Doyen českých koučů Karel Brückner (86) měl tehdy svazový kontrakt na 4,2 milionu korun ročně. Červen 2026, šampionát v Americe. Koubek, kterého do funkce zlanařili v kladenské restauraci manažer Nedvěd a místopředseda FAČR Grygera, cepuje mančaft na generálku s Guatemalou (skončila po uzávěrce) a na pranice se třemi soky v grupě A.

Za jaký peníz to dělá? Zasvěcené kuloáry u něj uvádějí roční gáži 6 milionů korun. Kdejaký tuzemský závistivec houkne: „Hele, půl mega měsíčně, co by chtěl?“ Jenže ve srovnání s TOP prachama na MS to není nic víc než prd a dva ořechy. Vždyť třeba Cannavaro na lavičce Uzbeků bere šestnáctkrát víc…

„Nejedeme se jen zúčastnit. Jedeme s cílem postoupit ze skupiny,“ prohlásil Koubek před výkopem mundialu odhodlaně. Navzdory tomu, že i ve společnosti rivalů z branže z Mexika, Jižní Koreje a Jihoafrické republiky je taky nuzák…

Platy v »české« skupině MS

Trenértýmroční gáže
Javier AguirreMexiko61 mil. Kč
Hong Mjong-poJ. Korea49 mil. Kč
Hugo BroosJAR22 mil. Kč
MIR. KOUBEKČESKO6 mil. Kč

(zdroj financefootball.com)

TOP 10 gáží na MS

koučtým roční plat
Carlo AncelottiBrazílie243 mil. Kč
Julian NagelsmannNěmecko170 mil. Kč
Mauricio PochettinoUSA146 mil. Kč
Thomas TuchelAnglie141 mil. Kč
Roberto MartínezŠpanělsko97 mil. Kč
Fabio CannavaroUzbekistán97 mil. Kč
Didier DeschampsFrancie92 mil. Kč
Lionel ScaloniArgentina73 mil. Kč
Marcelo BielsaUruguay73 mil. Kč
Ronald KoemanNizozemsko73 mil. Kč

Šéftrenér Miroslav Koubek přežil hrůzu v letadle.
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