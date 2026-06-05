Ludvík XVI. se stal ve dvaceti letech absolutistickým francouzským králem. Jakub Menšík se ve dvaceti letech může stát panovníkem French Open. Na rozdíl od monarchy, který postrádal přirozený šarm, je Kuba z Prostějova elegán a fešák.
Charisma
To je je jen jednou z Menšíkových několika předností. V cestě do finále v areálu Rolanda Garrose mu chybí už »jen« maličkost – popravit favorita Zvereva (pátek 14:30, vysílá Eurosport). Jakými zbraněmi může tenista z Čech dobýt tenisové Versailles?
Granát
V pravačce má granát, kterým umí soupeře snadno paralyzovat. I když na pomalé antuce není servis takovou výhodou, rychlost přes 200 km/h se hodí vždycky. „Jeho podání je zbraň hromadného ničení,“ řekl o něm slavný bombarďák Andy Roddick.
Mentalita
Je mu úplně jedno, jestli proti němu stojí mutant Nadala s Federerem, nebo Lojza z Humpolce. Žádné nervy! Je to práce také mentálního kouče Dragana Vujoviče, s nímž spolupracuje od svých třinácti let. „Jeho psychická odolnost mě fascinuje,“ pronesl o něm obdivně i hvězdný Alcaraz.
Inteligence
Lišák. Nátlakovou hrou dostane do koutu kurníku každou kvočnu. Klidně i Sinnera s Alcarazem. „A víte, co je nejstrašidelnější? Že je mu teprve dvacet,“ varuje všechny budoucí soupeře expert John McEnroe. „Má v sobě americkou agresivitu s evropskou taktikou,“ dodává Andy Roddick.
Pohyb
Bezmála dva metry, Jakub ale na dvorci létá jako čamrda. Po těžkopádnosti Ludvíka XIV. ani památky. Naopak. „Ten kluk má všechno. Výšku, pohyb, moderní nátlakovou hru a hlavně - neskutečné srdce,“ je paf z budoucí superstar legenda McEnroe.
Klid
Mezihru má už teď na úrovni hráčů první světové pětky. A díky svému klidu, že nejen když má výhodu, tak nekazí. Soupeře dokáže díky předem připravenému scénáři zdeptat na tři údery. „Má tělo i hlavu šampiona,“ obdivuje Alcaraz
Tenisová revoluce Jakuba Menšíka v Paříži: Tohle jsou jeho zbraně
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