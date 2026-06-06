Tenista Menšík na finále nedosáhl, ale... Z Paříže veze obří balík! Kolik vydělal?
Šek na 18 milionů korun sice není úplně k zahození, ale pařížský triumf si za něj letos nekoupí. Tenisový zázrak Jakub Menšík (20) v semifi nále antukového grandslamu drsně narazil.
Velký sen se rozplynul, papírové prognózy se, bohužel, naplnily bezezbytku. Třetí hráč světa Zverev, věčný čekatel na grandslamovou trofej, cítí při absenci titánů Sinnera, Alcaraze a Djokoviče životní šanci a nechce si ji nechat utéci. S nebohým Kubou si v semifinále navzdory chvilkovému klopýtnutí poradil – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Německý tajfun
Přitom vše se vyvíjelo tak růžově! Prostějovský nebojsa ničil soupeře razantní pestrou hrou, v první sadě si za stavu 4:3 vypracoval tři brejkboly, jenže Zverev hrozbu zkušeně odvrátil a sám pak využil první šanci. Když Menšík po prohrané sadě rychle ztratil servis i v té druhé, bylo vymalováno. Německý tajfun dokázal přibrzdit jen ve třetím dějství, když se nechal ošetřit a soupeře vyvedl z tempa. Pak už to zase byla hra kočky s myší. „Ale klobouk dolů, jakou jízdu tady Jakub předvedl. Byla to pro mě tady zatím největší výzva a jsem moc šťastný, že jsem to zvládl,“ klaněl se vítěz.
Vylepšuje maxima Nicméně Kuba na Roland Garros podtrhl rostoucí formu a stává se postrachem hvězd! Vždyť v lednové Austrálii si postupem do osmifinále vytvořil grandslamové maximum, teď v Paříži si ho o jedno kolo vylepšil. Za necelý měsíc ve Wimbledonu to musí přijít! Další krok navíc, finále a třeba i...