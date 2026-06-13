Nepříjemná životní horská dráha Dominiky Cibulkové: Po rozpadu manželství další krach!
Bývalé tenisové hvězdě Dominice Cibulkové se nedaří. Po sedmi letech a dvou dětech jí krachlo manželství a ani v podnikání to není žádná hitparáda. Nedávno dokonce musela ukončit svůj dlouholetý projekt.
Když se nedaří, tak se zkrátka nedaří. Slovenská extenistka Cibulková by o tom mohla psát romány. Na začátku roku vyšlo najevo, že její svazek s Michalem Navarou je v troskách. Manželé nyní procházejí rozvodovým řízením. „Ne, ještě nejsou rozvedení. Není to tak lehké, jak si někdo může myslet,“ prozradil její otec Milan Cibulka. Slavný pár si musí vyřídit nejen majetkové poměry, ale i péči o syna Jakuba a dceru Ninu.
Mezitím ale vztahově ani jeden z nich nestrádá. Dominika našla útěchu v náručí rodinného přítele Tibora Vinczeho a Navarovi utírá slzy Iryna Kušnirová. Právě Michal se do svého byznysu opřel s novou vervou. Dříve totiž s tchánem Milanem otevřel síť kaváren, nedávno se ale pochlubil novou pobočkou už zcela bez vazby na rodinu bývalé světové čtyřky.
To Dominika naopak jednu část podnikání s konečnou platností uzavírá. Těsně po narození syna se rozhodla otevřít v Bratislavě prodejnu dětského oblečení luxusních značek BABY J. Jenže kromě jednoho jediného roku byla tahle činnost vždy ztrátová. V roce 2022 se prodělek dokonce vyšplhal k částce téměř 1,7 milionu korun.
„Milí naši zákazníci, rozhodli jsme se ukončit naši cestu s BABY J. Bylo nám velkým potěšením s vámi spolupracovat a poznat vás. Děkujeme vám za vaši důvěru. Náš obchod bude fungovat až do konce června, takže stále máte možnost přijít, využít slevy a rozloučit se s námi. Těšíme se na vás,“ stojí na profilu obchodu. I téhle životní kapitole tak Dominika definitivně zavřela dveře.