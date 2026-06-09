Lukáš Krpálek v akční reklamě: Rvačka s ministrem a zničený telefon
To číslo zní strašidelně. 270 000. Slovy dvě stě sedmdesát tisíc. Tolik dětí podle loňského průzkumu přestalo za poslední čtyři roky sportovat! Pomoci znovu rozhýbat české ratolesti teď chce i dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek (35).
Povolal si ho k tomu ministr školství Robert Plaga (47). A judistický šampion do toho jde po hlavě. Při natáčení reklamního spotu na podporu projektu Aktivní škola neváhal sehrát akční scénku, při níž si šéfa resortu přehodil přes ramena.
Jenže co čert nechtěl, odložil si předtím na zem telefon a na něj žvýkačku, tedy dvě věci, které se k aktivnímu pohybu úplně nehodí. A v žhnoucím počasí se žvejka na černém displeji roztekla jako asfalt. „Myslíš, že byl dobrej nápad, dávat si žvejkačku na rozpálenej telefon?“ smál se pak hořce Krpálek, když se marně snažil lepkavou hmotu sundat z obrazovky mobilu.
„Tys byl vážně průserář,“ připomněl mu při tom Plaga bouřlivá školní léta. „Ale možná právě proto jsi důkazem toho, že sport je o motivaci, vytrvalosti a píli,“ dodal ministr, jenž s Krpálkem navštíví vybrané školy, které se do zmiňovaného projektu zapojí.