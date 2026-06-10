Šampion z Prahy Martin Nečas a zpěvačka Nikola Mertlová: Zásnuby na Havaji!
Prožívají velmi turbulentní rok! Hvězda NHL Martin Nečas (27) a jeho partnerka Nikola Mertlová (27) letos koupili přenádherný dům v Denveru, na konci sezony vyrazili na svou vysněnou dovolenou na Havaj a tam se to stalo! Útočník Colorada při jednom z dechberoucích výletů před svou láskou poklekl a ona řekla »ano«!
„Den, který si budeme pamatovat navždy," tak shrnula půvabná influencerka a zpěvačka Nikola své zásnuby. Na instagramu ukázala sérii fotek z výletu do havajské přírody i svůj výraz poté, co jí Martin navlékl prstýnek s obřím diamantem.
„Martin začal číst Acotar, takže jsem měla v odpovědi jasno," komentovala to se smíchem budoucí paní Nečasová, která je vášnivou čtenářkou a fanynkou zmíněné populární série Dvůr trnů a řůží.
Dovolená na tichomořském ostrově Maui byla pro zamilovaný pár velkým snem a rozhodně splnila očekávání. „Stěhuju se na Havaj, čau čau," má jasno Nikola. Krom přírody, pláží a luxusu si užívají také místních greenů. Nečas si totiž od spoluhráčů nechal doporučit hotel, který je přímo u golfového hřiště.
Velký krok
Pro mistra světa z Prahy byla loňská sezóna naprosto přelomová. V Coloradu podepsal pohádkový kontrakt na následujících 8 let a s Nikolou se proto rozhodli v Denveru koupit luxusní sídlo za 130 milionů korun, ve kterém by v budoucnu chtěli založit i rodinu.
Na fotografie nádherného domu Nečasových se můžete podívat v galerii: