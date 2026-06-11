Hokejista Nečas a jeho láska »Nykki« se zasnoubili: Prsten za majlant!
Po vypadnutí z bojů o nejcennější hokejovou trofej už má dávno havaj. Hokejista Martin Nečas (27) využil dovolenou na Havaji, aby požádal svou přítelkyni Nikolu Mertlovou (27) o ruku. A mistr světa z Prahy 2024 neškudlil!
Začala to jako láska přes Instagram za časů covidu a skončí u oltáře! Útočník Colorada si řekl, že je čas do toho praštit. Svou »Nykki«, někdejší pěveckou hvězdu dívčí skupiny 5Angels, vzal do pětihvězdičkového hotelu na ostrově Maui. Právě tam – vůkol panenské přírody a vodopádů – Nečas jako mnoho mužů s romantickou duší před ní poklekl a nasadil své vyvolené prsten.
„Den, který si budu pamatovat navždy,“ plakala budoucí paní Nečasová dojetím. Fanoušky hned zaujal masivní šperk na její levé ruce – žlutý diamant usazený na tenké zlaté (nejspíš 18karátové) obroučce! A odhadovaná cena prstenu z jednoho z nejprestižnějších klenotnických domů jako Tiffany či Graff? V přepočtu na české koruny až 14 milionů!
»Neči« si však mohl takové luxusní zásnuby dovolit, vždyť v Denveru loni na podzim podepsal kontrakt na bezmála dvě miliardy korun. To bude svatba k nezaplacení!
Na fotografie nádherného domu Nečasových se můžete podívat v galerii: