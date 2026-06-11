Češi na MS startují už dnes v noci proti Jižní Koreji: Černá věštba, nebo geniální tah?
Svátek kopané začíná! Večerní duel domácího Mexika s JAR (21:00) otevře 23. mistrovství světa ve fotbale. A hned po něm jdou v noci na řadu Češi, kteří na největší scéně 20 let chyběli!
Družina trenéra Koubka vyběhne na plac v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji ve 4 hodiny ráno českého času (duel vysílá jak ČT sport, tak i Nova Action) a hlavně ve výšce 1566 metrů nad mořem. Znamená to řídký vzduch, v němž jinak létají balony. Ale také mnohem náročnější dýchání!
Korejci se na tyhle těžké podmínky poctivě dva týdny připravovali v podobné nadmořské výšce. „To je pro nás velká výhoda. Čechům možná síly vydrží v první půli, ale v té druhé už narazí na limity svých těl,“ culí se tamní legenda a 127násobný reprezentant I Jong-pchjo.
Bez bomby
Ano, pravdou je, že Češi se do dějiště vydali z Texasu (100 m. n. m.) až v předvečer velkého zápasu. Vypadá to jako obří hazard. Jak ale pro idnes.cz nadhodil internacionál Petr Kostelník, jenž na konci tisíciletí chytal v sousední Guatemale, může to být dokonalý fígl: „Jakmile se tělo začne aklimatizovat, dostane hroznou bombu a jste v háji. Z mojí zkušenosti funguje jediný recept: Přijet, odehrát a odjet!“
Přesně tím se řídí i český tým. Jen místo »odehrát« by rád rovnou tři body, které by výrazně přiblížily vyřazovací fázi. „Nejedeme se zúčastnit, chceme z naší těžké skupiny postoupit!“ burcuje kouč Koubek.
Podpásovka pro nároďák: Zatrhli mu trénink!
Nejen nadmořská výška hraje Korejcům do karet. »Aklimatizovaní« jsou i co se týče trávníku!
Asijský mančaft se totiž připravoval na hřišti, kde (stejně jako na 50tisícovém Estadiu Akron) roste troskut prstnatý – speciální pažit určený pro hru v tropických oblastech, který Češi neznají. A osahat si ho nemůžou ani na místě! FIFA totiž nově zakazuje trénovat na hlavním stadionu 24 hodin před výkopem. Koubkovi hoši, kteří přiletěli do Guadalajary na poslední chvíli, se tak s neobvyklou trávou poprvé seznámí až těsně před utkáním.