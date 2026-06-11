MS ve fotbale se bude hrát podle nových pravidel: Revoluční změny!

Posledně se na MS testovala extrémně dlouhá nastavení, tentokrát chce FIFA spolu s pravidlovou komisí IFAB novými restrikcemi omezit zdržování hry, urážení protihráčů, ale i pomoct sudím opravovat.
Boj proti zdržování - limit 5 sekund pro kopy/auty
Když dá sudí gesto, hráč má jen pět sekund na rozehrání autu (v opačném případě vhazuje soupeř) nebo kopu od brány (trestem je roh pro protivníka).
Boj proti zdržování - limit 10 sekund pro střídání
Střídající hráč musí hřiště opustit do deseti sekund, jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště
Boj proti zdržování - ošetřování
Minuta mimo hřiště následuje i za každé ošetřování, výjimkou jsou fauly za žlutou či červenou. Během péče lékařů o hráče jsou navíc zakázány týmové porady.
Větší pravomoci pro var - kontrola druhé žluté karty
Videosudí mohou měnit alespoň částečně rozhodnutí ohledně udělení druhých žlutých karet. Doteď s rozhodnutím hlavního arbitra VAR nemohl nic dělat, nově na to má kompetence. Konkrétně může odvolat chybně udělenou druhou kartu, naopak pokud přímo na hřišti trest nepadl, nesmí na tom nic měnit.
- VAR může opravit i špatně nařízený roh a nařídit kop od brány. Musí jít ale o zjevnou chybu, která se přezkoumá rychle.
Větší pravomoci pro var - oprava chybných rohů
Přísnější disciplína - Zakrývání úst
Jakmile si hráč zakryje pusu při konfrontační komunikaci se soupeřem, uvidí červenou bez ohledu na to, co řekl. Má se tím zabránit rasismu.
Přísnější disciplína - Opuštění hřiště na protest
Za opuštění hřiště v rámci protestu je též červená. Pokud trenér odvolá celý tým do šatny, následuje kontumace 0:3
Přísnější disciplína - Dvojí mazání žlutých karet
Za dvě žluté karty následuje už tradiční stopka, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se ale žluté karty vynulují. O finále tak lze přijít jen kvůli červené
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