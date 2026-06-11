MS ve fotbale se bude hrát podle nových pravidel: Revoluční změny!

Autor: en
  • Nová pravidla FIFA pro MS ve fotbale

    Posledně se na MS testovala extrémně dlouhá nastavení, tentokrát chce FIFA spolu s pravidlovou komisí IFAB novými restrikcemi omezit zdržování hry, urážení protihráčů, ale i pomoct sudím opravovat.

  • Boj proti zdržování - limit 5 sekund pro kopy/auty

    Když dá sudí gesto, hráč má jen pět  sekund na rozehrání autu (v opačném případě vhazuje soupeř) nebo kopu od brány (trestem je roh pro protivníka).

    Limit 5 sekund pro kopy/auty

     

  • Boj proti zdržování - limit 10 sekund pro střídání

    Střídající hráč musí hřiště opustit do deseti sekund, jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště

    limit 10 sekund pro střídání

  • Boj proti zdržování - ošetřování

    Minuta mimo hřiště následuje i za každé ošetřování, výjimkou jsou fauly za žlutou či červenou. Během péče lékařů o hráče jsou navíc zakázány týmové porady.

    Ošetřování prošlo také úpravami

  • Větší pravomoci pro var - kontrola druhé žluté karty

    Videosudí mohou měnit alespoň částečně rozhodnutí ohledně udělení druhých žlutých karet. Doteď s rozhodnutím hlavního arbitra VAR nemohl nic dělat, nově na to má kompetence. Konkrétně může odvolat chybně udělenou druhou kartu, naopak pokud přímo na hřišti trest nepadl, nesmí na tom nic měnit.

    VAR bude moci řešit druhou žlutou kartu

     

  • Větší pravomoci pro var - oprava chybných rohů

    VAR může opravit i špatně nařízený roh a nařídit kop od brány. Musí jít ale o zjevnou chybu, která se přezkoumá rychle.

    VAR budou moci opravovat kopání rohů

  • Přísnější disciplína - Zakrývání úst

    Jakmile si hráč zakryje pusu při konfrontační komunikaci se soupeřem, uvidí červenou bez ohledu na to, co řekl. Má se tím zabránit rasismu.

    Nulová tolerance na zakrývání úst

  • Přísnější disciplína - Opuštění hřiště na protest

    Za opuštění hřiště v rámci protestu je též červená. Pokud trenér odvolá celý tým do šatny, následuje kontumace 0:3

    Žádné protesty formou opuštění hřiště

  • Přísnější disciplína - Dvojí mazání žlutých karet

    Za dvě žluté karty následuje už tradiční stopka, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se ale žluté karty vynulují. O finále tak lze přijít jen kvůli červené

    I karetní hříšníci si mohou zahrát finále

  • Limit 5 sekund pro kopy/auty
    Limit 5 sekund pro kopy/auty

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