Agresivní učitelé bojkotují slavnostní zahájení: Výhrůžky a výbušniny!
Vzdělávají národ, jenže peněz za to mají jako nějací učni, a tak vyměnili křídu za transparenty a vydali se do boje za vlastní práva.
Mexický disidentský svaz pracovníků ve školství (CNTE) se jen pár hodin před výkopem MS pustil do války s prezidentkou země Sheinbaumovou. Žádá po ní, aby konečně předložila návrh řešení, které reflektuje jejich požadavky na méně práce a více peněz.
Tisíce lidí zablokovaly vstup na Aztécký stadion, kde před utkáním Mexiko – JAR proběhne mexická část zahajovacího ceremoniálu (čtvrtek v 19:30). Hlavním motivem bude »papel picado«, což má symbolizovat mexické lidové umění – vystřihování z ozdobných papírů. Jenže... „Do míče se nekopne, dokud nebudeme znát odpověď,“ vyhrožuje pedagogický sbor jen pár hodin před úvodním hvizdem turnaje.
V jednom z autobusů s protestujícími policisté dokonce našli 59 podomácku vyrobených výbušných systémů. Veřejnost byla vyzvána, aby v dějišti turnaje dbala maximální opatrnosti.