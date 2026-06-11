Další průšvih slávistických »fanoušků«: Brutální napadení v pětinásobné přesile!
Derby v Edenu, které začátkem května otřáslo Českem, mělo brutální předehru! Policie vyšetřuje odporný útok pětadvaceti násilníků v oblečení se slávistickými atributy na pětici přiznivců konkurenčního klubu. Oběti přežily jen zázrakem.
Začátkem dubna se před posilovnou v pražské Hostivaři odehrál naprosto šokující masakr. Přibližně pětadvacet maskovaných útočníků tam chladnokrevně napadlo pětici nicnetušících mužů. Jak ukázaly děsivé kamerové záznamy, šlo o předem připravenou past. Radikální příznivci fotbalového klubu SK Slavia Praha si před budovou cíleně počkali na fanoušky jednoho z konkurenčních týmů. Ve chvíli, kdy oběti vycházely ze vstupního prostoru, vypuklo naprosté peklo.
Dvěma z napadených se podařilo na poslední chvíli utéct a schovat se v horním patře. Zbylí tři muži ale takové štěstí neměli a museli čelit obrovské přesile. Agresoři do nich bez milosti bušili a zasazovali jim tvrdé kopy. Ty nejbrutálnější rány přitom zákeřně mířily přímo na hlavu.
Vnitřní kamery celou krvavou scénu detailně zachytily. „Napadení bylo natolik brutální, že je jen zázrak, že poškození přežili. Muži při útoku utrpěli mnohačetná poranění na těle a zlomeniny v oblasti hlavy a obličeje,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy v případě vypátrání a odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody v délce až osmi let,“ dodala.
Kriminalisté nyní žádají veřejnost o pomoc s patráním. „V případě, že máte informace o osobách, které se podíleli na napadení, informace prosím neprodleně předejte na linku 158. Děkujeme za pomoc při objasnění tohoto závažného trestného činu," vzkázala policie, která současně zveřejnila nahrávku brutálního útoku. „Video obsahuje drastické záběry, které nejsou vhodné pro osoby mladší 18 let a slabší povahy," varuje.
Tento šokující útok se odehrál zhruba měsíc před nechvalně proslulým fotbalovým derby pražských S. Vyhrocený zápas tehdy skončil ostudnou kontumací poté, co slávističtí radikálové vtrhli přímo na hrací plochu a neváhali surově napadnout sparťanské hráče i fanoušky na tribunách. V tomto mrazivém kontextu tak brutální mlátička před hostivařskou posilovnou působí, jako by šlo o pouhou krvavou generálku na blížící se peklo na stadionu.