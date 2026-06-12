Šéf ČT sport Ponikelský o maléru Vymětalíkové ve Švýcarsku: Za Darinu se omluvil sám!
Na rozdíl od hokeje, na fotbalové MS neposlala Česká televize žádnou z dam. „Mrzí mě to, ale taková je realita,“ posteskl si šéf divize Sport ČT Jiří Ponikelský. Aspoň má o starost míň. Ve Švýcarsku udělala »Kavkám« ostudu reportérka Darina Vymětalíková (45), jež prostřednictvím sociálních sítí urazila kolegy z TV Prima. „Celou událost považuji za velmi nešťastnou a hloupou,“ řekl Ponikelský na férovku.
„Telefonoval jsem výkonnému řediteli Primy Lukáši Kubátovi a omluvil se, protože mě celý incident velmi mrzí. Dodnes jsem nepochopil, co paní Vymětalíkovou k takovému jednání vedlo,“ dodal.
Kdo naopak lítost neprojevil, byla uražená Vymětalíková. „Zatím jsem nic takového z její strany nezaznamenal. Otázkou je, jestli si vůbec uvědomuje dopad svého jednání,“ ptá se Ponikelský.
S moderátorkou Branek, bodů, vteřin má pohovor příští týden. Sama Darina ještě v dějišti turnaje naznačovala, že by to mohl být v zaměstnání její konec. „Nevím, z čeho její obavy vyplývají. Každopádně žijeme v době, kdy nikdo nemá nic jistého a každý nese odpovědnost za své skutky. No a stejně tak může toto mistrovství světa být poslední pro mě,“ dodal s nadhledem šéf před osobní schůzkou.