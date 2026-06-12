Tenista Macháč vyměnil zpěvačku Drobnou za krásnou Natálku: Sbalil dceru Kubelkové!
Rozchod kvůli jiné? Vypadá to tak! Tenisový proutník Tomáš Macháč (25) utnul vztah se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou (32) a teď už si údajně hýčká modelku Natálii Jiráskovou (21)!
Ano, elitní tenista randí s dcerou slavné modelky a moderátorky Ivy Kubelkové (49)! Krásná Natálka tvořila se zpěvákem Mišíkem tři roky jeden z nejostřeji sledovaných párů českého showbyznysu, jejich loňský rozchod byl šokem. Následné hokejové románky jí dlouho nevydržely, tak teď to zkouší s tenistou!
„Je to pravda, Tomáš se kolem ní už nějaký čas motá,“ hlásil člověk z tenistova okolí. A jejich lásku následně Blesku potvrdila i osoba blízká Natálce! Sama modelka včera na dotaz nereagovala.
Líbačka a dost
Macháč byl dlouho spojený s kolegyní Siniakovou, dokonce se zasnoubili, ale na jaře 2024 šli od sebe – údajně i kvůli tenistovým opakovaným nevěrám. Pohádkový letní triumf ve smíšené čtyřhře na pařížské olympiádě je sice znovu svedl k sobě, před Vánoci se ale Tomáš s deblovou královnou drsně rozešel.
V té době už randil s Drobnou, vítězkou soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2015. Slovenka ho začala doprovázet po turnajích, ještě v lednu ho líbala na kurtu po triumfu v Adelaide, ale i tato láska časem vyprchala. Teď je tu žhavá Natálie. Bude pro Macháče tou pravou?