Hodnocení repre po prohře s Koreou: Seznam průšvihářů! Obstáli jen kapitán a...

Autor: rau
  • Zklamaní Češi po porážce s Koreou

    Mohla to být guadalajarská pohádka, ale nároďák pod vedením barda Koubka bezzubým defenzivním stylem vydoloval z mače proti Koreji kulový. Čekání na smrt sice oddálil hlavičkář Krejčí, soupeř ale slepenými zásahy rozhodl o výhře 2:1 a před duely s JAR a Mexikem dostal Čechy do pořádné postupové šlamastiky.  Blesk zhodnotil výkony reprezentantů jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)

  • MATĚJ KOVÁŘ

    známka: 2

    Korejské střely kolem něj létaly rychleji než hity K-Popu na TikToku. Dvě tutovky lapil, při prvním gólu ale koukal na míč s otevřenou pusou jako na nový skládací Samsung.

    Hwang In-pom střílí vyrovnávací gól KorejcůHwang In-pom střílí vyrovnávací gól Korejců • ČTK

  • ŠTĚPÁN CHALOUPEK

    známka: 4-

    To byl fofr. Ne jako na Dukle, Baníku nebo Slovácku. Jindy ladný baleťák tentokrát bránil s lehkostí mramorového balvanu.

    Štěpán Chaloupek bojuje o míč

  • ROBIN HRANÁČ

    známka: 4

    Sem tam si v defenzivě musel připadat stejně bezradně jako vegan na zabijačce. Hwang In-pom si z něj udělal dobrý den.

    Robin Hranáč v akci na mistrovství světa

  • LADISLAV KREJČÍ 

    známky: 2

    V orchestru, který se snažil dirigovat, působil v roli elitního profesora nukleární fyziky mezi studenty zvláštní školy. Marná snaha.

    Gólová radost Ladislava Krejčího

  • VLADIMÍR COUFAL 

    známka: 4 

    Tohle byla trošku jiná diskotéka než v Belmondu. Když kolem něho Korejci běhali, zíral na ně jako vesnický kluk na start kosmické rakety.

    Vladimír Coufal v souboji s Leeem.

  • TOMÁŠ SOUČEK

    známka: 4-

    Bez energie, bez nápadu, bez ničeho. Víc utrápeně by vypadal snad jen tehdy, kdyby mu na Štědrý den zakázali jeho milovaný bramborový salát.

    Radost Tomáše Součka byla předčasná, prosadil se z ofsajdu

  • ALEXANDR SOJKA 

    známky: 3- Alexandr Sojka v akci na MS proti Jižní Koreji

    Ani není divu, že ve svém největším zápase kariéry připomínal vyjukaného černého pasažéra, jemuž právě na rameno zakle chlápek s odznakem: „Jízdenku, prosím!“

  • JAROSLAV ZELENÝ  

    známka: 3

    I nuda je proti němu silvestrovský ohňostroj nad New Yorkem. Kdyby fanoušci po nočním probuzení koukali jen na něj, znovu by usnuli ještě při hymně. Jeho výkon ale patřil k těm lepším z českého týmu.

    Jaroslav Zelený v zápase s Koreou.Jaroslav Zelený v zápase s Koreou. • profimedia.cz

  • PAVEL ŠULC

    známka: 4-

    Tohle nebyla nažhavená tryskomyš plná nápadů a drzosti. Síly mu došly dřív než předplacená data na mobilu žáka prvního stupně ZŠ.

    Pavel Šulc v souboji s korejskou hvězdou Sonem

  • LUKÁŠ PROVOD 

    známka: 4

    I z něho teklo jako z konve. Schicka zprava šikovně vybízel ke gólu, srdnatí obránci si ale ojedinělou českou šanci hravě pohlídali.

    Lukáš Provod v akci během zápasu s Koreou

  • PATRIK SCHICK

    známka: 4
    Pistolník bez koltu. Operatér bez skalpelu. Sólista bez sboru. Ferrari v garáži, trenér se s ním ale vydal orat bramborová pole na Vysočině.

    Patrik Schick se k balonu mnohokrát nedostal

  • ADAM HLOŽEK

    známka: 4

    Měl oživit hru a za stavu 1:0 poňoukat Korejce brejky. Z drahokamu českého fotbalu se stává laciná bižuterie. V jediné šanci mu chybělo štěstí.

    Adam Hložek v zápase s Koreou.

  • TOMÁŠ CHORÝ

    známka: 5

    Slávistický ztroskotanec mohl být spasitelem, ale vypadal legračně jako vztekloun Gargamel, když si z něho dělají bžundu mrňavá šmoulata.

    Tomáš Chorý v zápase neobstál.

  • MICHAL SADÍLEK

    známka: 4

    Aspoň chvilku mohl být slavnější než božský Gott, jenže místo zpěvu a show bylo ticho. V nastavení tutovku zpackal. Takový je život.

    Michal Sadílek

  • MOJMÍR CHYTIL

    nehodnocen

    Neodehrál dostatečný počet minut.

    Mojmír Chytil

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