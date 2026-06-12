Hodnocení repre po prohře s Koreou: Seznam průšvihářů! Obstáli jen kapitán a...

Mohla to být guadalajarská pohádka, ale nároďák pod vedením barda Koubka bezzubým defenzivním stylem vydoloval z mače proti Koreji kulový. Čekání na smrt sice oddálil hlavičkář Krejčí, soupeř ale slepenými zásahy rozhodl o výhře 2:1 a před duely s JAR a Mexikem dostal Čechy do pořádné postupové šlamastiky. Blesk zhodnotil výkony reprezentantů jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)
MATĚJ KOVÁŘ
známka: 2
Korejské střely kolem něj létaly rychleji než hity K-Popu na TikToku. Dvě tutovky lapil, při prvním gólu ale koukal na míč s otevřenou pusou jako na nový skládací Samsung.
ŠTĚPÁN CHALOUPEK
známka: 4-
To byl fofr. Ne jako na Dukle, Baníku nebo Slovácku. Jindy ladný baleťák tentokrát bránil s lehkostí mramorového balvanu.
ROBIN HRANÁČ
známka: 4
Sem tam si v defenzivě musel připadat stejně bezradně jako vegan na zabijačce. Hwang In-pom si z něj udělal dobrý den.
LADISLAV KREJČÍ
známky: 2
V orchestru, který se snažil dirigovat, působil v roli elitního profesora nukleární fyziky mezi studenty zvláštní školy. Marná snaha.
VLADIMÍR COUFAL
známka: 4
Tohle byla trošku jiná diskotéka než v Belmondu. Když kolem něho Korejci běhali, zíral na ně jako vesnický kluk na start kosmické rakety.
TOMÁŠ SOUČEK
známka: 4-
Bez energie, bez nápadu, bez ničeho. Víc utrápeně by vypadal snad jen tehdy, kdyby mu na Štědrý den zakázali jeho milovaný bramborový salát.
ALEXANDR SOJKA
Ani není divu, že ve svém největším zápase kariéry připomínal vyjukaného černého pasažéra, jemuž právě na rameno zakle chlápek s odznakem: „Jízdenku, prosím!“
JAROSLAV ZELENÝ
známka: 3
I nuda je proti němu silvestrovský ohňostroj nad New Yorkem. Kdyby fanoušci po nočním probuzení koukali jen na něj, znovu by usnuli ještě při hymně. Jeho výkon ale patřil k těm lepším z českého týmu.
PAVEL ŠULC
známka: 4-
Tohle nebyla nažhavená tryskomyš plná nápadů a drzosti. Síly mu došly dřív než předplacená data na mobilu žáka prvního stupně ZŠ.
LUKÁŠ PROVOD
známka: 4
I z něho teklo jako z konve. Schicka zprava šikovně vybízel ke gólu, srdnatí obránci si ale ojedinělou českou šanci hravě pohlídali.
PATRIK SCHICK
známka: 4
Pistolník bez koltu. Operatér bez skalpelu. Sólista bez sboru. Ferrari v garáži, trenér se s ním ale vydal orat bramborová pole na Vysočině.
ADAM HLOŽEK
známka: 4
Měl oživit hru a za stavu 1:0 poňoukat Korejce brejky. Z drahokamu českého fotbalu se stává laciná bižuterie. V jediné šanci mu chybělo štěstí.
TOMÁŠ CHORÝ
známka: 5
Slávistický ztroskotanec mohl být spasitelem, ale vypadal legračně jako vztekloun Gargamel, když si z něho dělají bžundu mrňavá šmoulata.
MICHAL SADÍLEK
známka: 4
Aspoň chvilku mohl být slavnější než božský Gott, jenže místo zpěvu a show bylo ticho. V nastavení tutovku zpackal. Takový je život.
MOJMÍR CHYTIL
nehodnocen
Neodehrál dostatečný počet minut.
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