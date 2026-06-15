Zpěvačka Emma Drobná prolomila mlčení: Pravda o rozchodu s Macháčem! I jeho nevěře Siniakové
Nikdy o něm nemluvila, teď ale vítězka SuperStar z roku 2015 Emma Drobná (32) o vztahu s tenistou Tomášem Macháčem pěkně zazpívala. Nejenže potvrdila rozchod a prozradila řadu detailů, rozpovídala se ale i o údajné nevěře olympijského vítěze Kateřině Siniakové, které měla být součastí.
„Jsem single, je to tak už delší dobu, dokonce několik měsíců. Už od ledna jsem volná," přiznala pro web diva.sk Emma, která si jinak své soukromí obvykle velmi přísně střeží. O jejím vztahu s o šest let mladším českým tenistou Tomášem Macháčem se sice v kuloárech dlouho mluvilo, avšak zpěvačka ho i přes společné fotografie nikdy oficiálně nepotvrdila.
Láska na dálku
Dvojice narazila kvůli Macháčově povolání na tvrdou realitu. „Na jedné straně musím říci, že jsme spolu strávili pěkný čas. Na druhé straně, je pravda, že ten harmonogram, který mají sportovci, a tedy tenisté, je dost náročný. Zároveň já mám svou práci tady, práci, která mě baví a potřebuji se jí věnovat. Takže jsme se neviděli tak často, jak bychom možná chtěli,“ vysvětlila zpěvačka.
Odloučení jim zkrátka neumožnilo vztah rozvíjet, jak by si představovala. „Ono se to může zdát jako nějaký roční vztah, ale pravdou je, že jsme v tom roce netrávili spolu a pořád jsem měla pocit, že se jakoby jen poznáváme," přiznala.
Nevěra?
Drobná se v rozhovoru také postavila čelem ke spekulacím o tom, že právě ona byla důvodem rozchodu Macháče s tenistkou Kateřinou Siniakovou. Jakoukoli roli rozvracečky či vlastní provinění rázně odmítla „Já jsem nevěrná nikomu nebyla. A dovolím si tvrdit, že ani z druhé strany se nic takového neudálo,“ uvedla rezolutně k nařčením ohledně nevěry.
Přesto si ponechala jistá zadní vrátka a dodala tajemnou větu, která dává prostor k zamyšlení: „Každopádně existují i lži, takže úplnou pravdu vědí jen ti dva, kteří byli v dané situaci. Já jsem se na to několikrát ptala, protože se ke mně něco dostalo ještě v době, kdy jsme se stýkali. Vždy mi to bylo dopodrobna a úplně přímo vysvětleno a neměla jsem důvod tomu nevěřit,“ uvedla Drobná.
Zatímco slovenská zpěvačka je podle svých slov momentálně single a soustředí se na svou kariéru, milostný život českého tenisty mezitím nabral další obrátky. Poté, co mu nevyšel vztah se Siniakovou a definitivu vzal i románek s Drobnou, má už po svém boku údajně jinou známou tvář. Podle nejnovějších informací totiž nyní Tomáš Macháč randí s dcerou modelky a moderátorky Ivy Kubelkové Natálií Jiráskovou.